Об этом 24 каналу сообщил бывший сотрудник СБУ, эксперт Иван Ступак. По его словам, теперь эта тема стала главной темой в России, отодвинув на второй план взрывы в Крыму и уничтожение там очередных российских систем ПВО.
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Кто мог организовать убийство дочери дугина
Ступак выразил сомнение в причастности организаций, взявших на себя ответственность за подрыв автомобиля дарьи дугиной.
Я более чем уверен, что это была внутренняя акция российских спецслужб. Скорее всего, это была ФСБ,
– сказал бывший сотрудник СБУ.
Он пояснил, что именно сотрудники ФСБ имеют мандат на отработку таких мер внутри России. А на побегах у них находится российская полиция.
Совпадение с другими резонансными событиями в России
Ступак заметил, что парковка, где хранился автомобиль дугиной, была под строгим наблюдением. Доступ туда могли получить только сотрудники правоохранительных или специальных органов.
Во-вторых, взорвана радиоуправляемым способом. И что интересно – вроде бы участвовавшие успели убежать в Эстонию,
– заявил эксперт.
Он обратил внимание, что за последнее время в России происходило несколько громких событий, когда не работали камеры видеонаблюдения. В частности, в гостинице, где жил политик Алексей Навальный, когда его отравили. А также на мосту у Кремля, где был застрелен Борис Немцов.
Понятно, что если камера видеонаблюдения не работает – это кому-то выгодно. А когда камера не работает длительное время, то это выгодно большому количеству людей.
– сказал Ступак.
По его мнению, эта мера была направлена лично против дугина. А подрыв этого авто мог быть эксцессом исполнителя или решением, принятым в последний момент, несмотря на то, что в машине была дочь дугина.
Какова цель истории с подрывом авто дугиной
Ступак отметил, что сейчас российская аудитория последние 72 часа не говорит ни о чем другом, кроме как о дугине, его дочери, спецслужбе, мести, Эстонии и Украине.
Ни слова о прилетах в Крым, об уничтожении там очередных российских систем противовоздушной обороны, о массовом бегстве крымчан с полуострова. То есть обо всем этом теперь не говорится, уже поднимается градус, что нужно отомстить Украине,
– отметил экссотрудник СБУ.
Он считает, что так в России пытаются подтянуть достаточно низкий градус общества. Поэтому эта история будет разгоняться для поддержки "специальной операции" в Украине, участвовать в которой мало желающих.
Подрыв авто дугина: что известно
- В субботу 20 августа автомобиль дочери главного идеолога "русского мира" Александра Дугина взорвался под Москвой . Девушка вместе со своим водителем погибли на месте происшествия.
- Уже на следующий день вдохновитель Владимира Путина попал в больницу. О том, что дугин оказался в больнице , сообщили российские СМИ. Что же случилось с так называемым "философом" неизвестно.
- Ответственность за подрыв авто дугиной взяла на себя "Национальная республиканская армия". В своем заявлении они объявили чиновников российского правительства и региональных администраций приспешниками узурпатора. Тех, кто не сдаст свои полномочия, пообещали уничтожать.
- Впоследствии на сайте кремля опубликовали текст телеграммы, которой пути почтил память дугиной . Он заявил, что жизнь дарья оборвала "подлое, жестокое преступление". Самую дочь дугина глава кремля назвал светлым, талантливым человеком с настоящим русским сердцем.
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