Вбивство дугіної було дуже професійним, що вказує на те, що за цим стоять спецслужби. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський.

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Хто вбив дугіну

Зрозуміло, що це російські спецслужби. дугін добре відомий як такий неформальний духовний вождь ультрафашистської "партії", яка останнім часом все більше критикує путіна як "недостатньо фашиста",

– розповів росіянин.

Він пригадав про більш знайомого для українців представника цього руху – ігоря гіркіна-стрєлкова. Зі слів публіциста, роздратування путіна щодо гіркіна зростає з кожним його ефіром.

"Останнім часом він вже закликає путіна повіситись. дугін таких персональних випадів собі не дозволяв, але очевидно відчувалась його відстороненість від путіна – що він вважає того недостатньо рішучим у знищенні України", – заявив Андрій Піонтковський.

У той вечір на фестивалі саме зібрався дугін, його дочка та однодумці, щоб обговорити, "як їм краще знищити Україну".

Андрій Піонтковський про вбивство дугіної: дивіться відео

На путіна тисне фронт

російський опозиціонер переконаний, що питання дугіна та його прибічників почало турбувати оточення путіна саме зараз – коли він відчайдушно, але безуспішно намагається домогтися заморожування конфлікту.

Перед такими дипломатичними кроками особливо необхідно було закрити голос цієї "партії". Вчорашнє вбивство – це попередження дугіну, щоб він не переходив ту лінію, яку давно перейшов гіркін, і залишався лояльним до фюрера,

– пояснив Андрій Піонтковський.

Саме для цього, за його переконанням, і була продумана з садистською жорстокістю ця сцена вбивства, активну участь в якій брав сам дугін.

"Він приїхав разом з дочкою на цей фестиваль ненависті до України. Він не водить авто, тож назад мав їхати так само. Та хтось вмовив його пересісти в інше авто, яке поїхало слідом за дар'єю", – зауважив публіцист.

На його думку, дугіна спеціально підвезли до місця демонстративної страти його дочки.

Вбивство дар'ї дугіної: коротко