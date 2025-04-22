Украинец Николай Бычок станет самым молодым кардиналом на папском конклаве

Самый молодой участник будущего папского конклава – кардинал Николай Бычок – будет представлять Австралию как ее единственный делегат в Риме. Бычок имеет украинские корни.

В прошлом декабре, в возрасте 44 лет, он стал самым молодым епископом, которому присвоили титул кардинала. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно о Николае Бычко

По информации Коллегии кардиналов, Бычок родился в Украине в 1980 году. На протяжении своей церковной службы он занимал различные должности: работал миссионером в России, приходским священником в Украине, викарием в США (штат Нью-Джерси), а в 2020 году переехал в Австралию, где продолжил свою деятельность.

Бычок отдал дань уважения Франциску в понедельник, сказав, что он является Папой "для маргиналов и тех, кто на периферии".

Это был человек простого благочестия, который стремился приблизить церковь к людям,

– писал Бычок.

Бычок также вспомнил о борьбе Франциска с сексуальными преступлениями в церкви, подчеркнул его усилия в продолжении дела Папы Бенедикта XVI, но отметил, что нужно сделать больше.

"Папа Франциск извинился перед теми, кто пережил насилие, и ввел более простые процедуры для борьбы с преступниками. Он начал внедрять культуру защиты для наиболее уязвимых слоев населения. Работа, которая должна продолжаться в будущем", – написал он.