Українець Микола Бичок стане наймолодшим кардиналом на папському конклаві

Наймолодший учасник майбутнього папського конклаву – кардинал Микола Бичок – представлятиме Австралію як її єдиний делегат у Римі. Бичок має українське коріння.

Минулого грудня, у віці 44 років, він став наймолодшим єпископом, якому надали титул кардинала. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що відомо про Миколу Бичка

За інформацією Колегії кардиналів, Бичок народився в Україні у 1980 році. Упродовж своєї церковної служби він обіймав різні посади: працював місіонером у Росії, парафіяльним священником в Україні, вікарієм у США (штат Нью-Джерсі), а у 2020 році переїхав до Австралії, де продовжив свою діяльність.

Бичок віддав шану Франциску в понеділок, сказавши, що він є Папою "для маргіналів і тих, хто на периферії".

Це була людина простого благочестя, яка прагнула наблизити церкву до людей,

– писав Бичок.

Бичок також згадав про боротьбу Франциска з сексуальними злочинами в церкві, підкреслив його зусилля у продовженні справи Папи Бенедикта XVI, але зазначив, що потрібно зробити більше.

"Папа Франциск вибачився перед тими, хто пережив насильство, і запровадив простіші процедури для боротьби зі злочинцями. Він почав впроваджувати культуру захисту для найбільш уразливих верств населення. Робота, яка має тривати в майбутньому", – написав він.