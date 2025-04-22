Його смерть стала завершенням понтифікату, що запам’ятався активним захистом нужденних, а також численними суперечками з консервативною частиною духовенства. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters і Sky News.

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Кардинали планують похорон Папи Франциска

Попри проблеми зі здоров’ям на початку року, зокрема важку пневмонію, Франциск останнім часом повернувся до активного життя і з’являвся на публіці, зокрема під час Великодня. Його смерть стала несподіванкою навіть для найближчого оточення.

Після смерті папи церква розпочинає давній перехідний процес. У Ватикані вже розпочато ритуальне знищення символів понтифікату — "перстня рибалки" та папської печатки, щоб унеможливити їх подальше використання.

Сьогодні, 22 квітня, близько 10:00 (8:00 за Гринвічем) за Києвом почнеться зібрання кардиналів, що спланують поховання Папи Франциска.

Кардинал Мауро Гамбетті, виступаючи на площі Святого Петра в понеділок увечері, подякував Богові за життя і служіння Франциска, назвавши його "паломником надії".

Очікується, що похорон відбудеться між п’ятницею та неділею. Церемонію мають відвідати лідери з усього світу, зокрема президент США Дональд Трамп та глава Аргентини Хав’єр Мілей.

Порушуючи традицію, Франциск підтвердив у своєму останньому заповіті, оприлюдненому в понеділок, що він бажає бути похованим у римській базиліці Святої Марії Великої, а не в базиліці Святого Петра.

Зібрання кардиналів також перегляне повсякденне функціонування Церкви в період до обрання нового Папи.

Новий Папа має бути обраний під час конклаву, який розпочнеться через 15 – 20 днів після смерті понтифіка. Близько 135 кардиналів, що мають право голосу, зберуться у Сикстинській капелі.

Наразі немає явного фаворита, який міг би замінити Френсіса.