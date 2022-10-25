Макрон подарил Папе Римскому издание Канта с печатью со Львова: почему возмущаются поляки

Президент Франции решил подарить понтифику редкое первое издание философа Канта "К вечному миру". Оно датируется 1796 годом и написано на французском языке.

Сделал он это во время визита в Ватикан. Однако выяснилось, что на титульной странице книги размещена печать на польском языке "Академическая читальня во Львове".

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Поляки возмущены

Именно эта печать взбудоражила сеть. Она может свидетельствовать, что книгу могли вывезти из Львова, в частности, во время Второй мировой войны. Однако, отметим, пока подтверждений этому нет.

"Академическая читальня", отмеченная на печати – это польская студенческая организация, которая объединяла студентов и преподавателей львовских университетов. Она действовала во Львове в 1867–1939 годах.

Один из пользователей твиттера отметил, что даже если книга была вывезена до Второй мировой войны, на ней все же нет отметок о снятии с эксплуатации. А вероятность того, что университет мог списать первое издание Канта, "равно нулю".

Отметим, что на подобный подарок отреагировали польские чиновники. В частности, дипломат страны и эксперт Фонда Казимира Пуласского Роберт Пшель.

Реакция властей Польши

Также отреагировали и в Министерстве культуры и национального наследия Польши. Там решили разобраться, когда и при каких обстоятельствах книга покинула библиотеку Львова. Для этого будет проведен детальный анализ происхождения книги.

Как отметили в министерстве, издание "К вечному миру" появилось во львовской библиотеке, вероятно, еще в 1869 году, о чем свидетельствует инвентарный номер на титульном листе. Его сравнили с сохранившимися архивами "Академической читальни".



Титульная страница издания философа Канта "К вечному миру" / Фото с твиттер-аккаунта LB2S

Она предоставляла сборники в своих помещениях, но также одалживала их домой членам организации. Иногда одолженные ими книги никогда не возвращались,

– заявили в Министерстве культуры и национального наследия Польши.

Следовательно, нельзя точно сказать, что книга была украдена немецкими оккупационными властями после Второй мировой войны.

Отметим, что французский журналист Арно Бедат заявил, что книгу купили в парижском книжном магазине Hatchuel за 2,5 тысячи евро. Она попала во Францию примерно в 1900-х годах, о чем свидетельствует этикетка на внутренней стороне обложки.