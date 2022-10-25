Сделал он это во время визита в Ватикан. Однако выяснилось, что на титульной странице книги размещена печать на польском языке "Академическая читальня во Львове".
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Поляки возмущены
Именно эта печать взбудоражила сеть. Она может свидетельствовать, что книгу могли вывезти из Львова, в частности, во время Второй мировой войны. Однако, отметим, пока подтверждений этому нет.
Один из пользователей твиттера отметил, что даже если книга была вывезена до Второй мировой войны, на ней все же нет отметок о снятии с эксплуатации. А вероятность того, что университет мог списать первое издание Канта, "равно нулю".
Отметим, что на подобный подарок отреагировали польские чиновники. В частности, дипломат страны и эксперт Фонда Казимира Пуласского Роберт Пшель.
Реакция властей Польши
Также отреагировали и в Министерстве культуры и национального наследия Польши. Там решили разобраться, когда и при каких обстоятельствах книга покинула библиотеку Львова. Для этого будет проведен детальный анализ происхождения книги.
Как отметили в министерстве, издание "К вечному миру" появилось во львовской библиотеке, вероятно, еще в 1869 году, о чем свидетельствует инвентарный номер на титульном листе. Его сравнили с сохранившимися архивами "Академической читальни".
Титульная страница издания философа Канта "К вечному миру" / Фото с твиттер-аккаунта LB2S
Она предоставляла сборники в своих помещениях, но также одалживала их домой членам организации. Иногда одолженные ими книги никогда не возвращались,
– заявили в Министерстве культуры и национального наследия Польши.
Следовательно, нельзя точно сказать, что книга была украдена немецкими оккупационными властями после Второй мировой войны.
Отметим, что французский журналист Арно Бедат заявил, что книгу купили в парижском книжном магазине Hatchuel за 2,5 тысячи евро. Она попала во Францию примерно в 1900-х годах, о чем свидетельствует этикетка на внутренней стороне обложки.