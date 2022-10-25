Макрон подарував Папі Римському видання Канта з печаткою зі Львова: чому обурюються поляки

Президент Франції вирішив подарувати понтифіку рідкісне перше видання філософа Канта "До вічного миру". Воно датується 1796 роком та написане французькою мовою.

Зробив він це під час візиту у Ватикан. Однак з'ясувалося, що на титульній сторінці книги міститься печатка польською мовою "Академічна читальня у Львові".

Цікаво Залишили відірваний лист: з ботанічного саду у Варшаві викрали унікальну рослину

Поляки обурені

Саме ця печатка розбурхала мережу. Вона може свідчити, що книгу могли вивезти зі Львова, зокрема під час Другої світової війни. Однак, зазначимо, наразі підтверджень цьому немає.

"Академічна читальня", зазначена на печатці – це польська студентська організація, яка об'єднувала студентів та викладачів львівських університетів. Вона діяла у Львові 1867–1939 роках.

Натомість один з користувачів твітера зазначив, що навіть якщо книга була вивезена до Другої світової війни, на ній все ж немає позначок про зняття з експлуатації. А ймовірність того, що університет міг списати перше видання Канта, "дорівнює нулю".

Зазначимо, що на такий подарунок відреагували польські чиновники. Зокрема дипломат країни та експерт Фонду Казимира Пуласького Роберт Пшель.

Реакція влади Польщі

Також відреагували й у Міністерстві культури та національної спадщини Польщі. Там вирішили розібратися у тому, коли та за яких обставин книга покинула бібліотеку Львова. Для цього проведуть детальний аналіз походження книги.

Як зазначили у міністерстві, видання "До вічного миру" з'явилася у львівській бібліотеці, ймовірно, ще у 1869 році, про що свідчить інвентарний номер на титульному аркуші. Його порівняли зі збереженими архівами "Академічної читальні".



Титульна сторінка видання філософа Канта "До вічного миру" / Фото з твітер-акаунту LB2S

Вона надавала збірники у своїх приміщеннях, але також позичала їх додому членам організації. Іноді позичені ними книжки ніколи не поверталися,

– заявили в Міністерстві культури та національної спадщини Польщі.

Відтак наразі не можна точно сказати, що книга була вкрадена німецькою окупаційною владою після Другої світової війни.

Зазначимо, що французський журналіст Арно Бедат заявив, що книгу купили у паризькій книгарні Hatchuel за 2,5 тисячі євро. Вона нібито потрапила у Францію приблизно в 1900-х роках, про що свідчить етикетка на внутрішній стороні обкладинки.