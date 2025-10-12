На военном параде в КНДР, посвященном 80-й годовщине Рабочей партии, продемонстрировали реактивную систему залпового огня, похожую на американскую HIMARS. Также продемонстрировали новый вариант ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса KN-23, оснащенный гиперзвуковым глайдером.

Что известно о новых образцах оружия, продемонстрированных в КНДР?

Пусковая установка, визуально похожа на американский HIMARS, расположена на трехосном грузовом шасси неизвестной модели и оснащена двумя пусковыми ячейками. Хотя точный калибр ракет пока неизвестен, на одном "пакете" видно 9 направляющих для вероятных 240-миллиметровых снарядов, рядом расположены направляющие для баллистической ракеты типа Hwasong-11. Другой вариант системы имеет до 20 направляющих для 122-миллиметровых ракет.

Таким образом, Пхеньян представил прямой аналог американского комплекса как по модульной пусковой, так и по шасси. В то же время вместо одной пусковой секции северокорейские инженеры создали двухсекционную установку, что приближает ее по огневой мощи к гусеничным РСЗО M270/MLRS. Это демонстрирует, что для КНДР главными примерами остаются американские и европейские образцы вооружений.



Северокорейский аналог HIMARS / Фото @stoa1984

Кроме того, на параде показали новую версию ракеты оперативно-тактического комплекса KN-23 с гиперзвуковым глайдером. Хотя аппарат впервые официально продемонстрировали на параде, его появление ранее замечалось на выставке Defence Development-2025. Глайдер, подписан как "Hwasong-11Ma", имеет форму, похожую на Hwasong-8 и Hwasong-16B, а вместо стандартного шасси 8×8 использовали пятиосевой вариант, что вероятно свидетельствует об увеличенной массе ракеты.



ОТРК KN-23 с ракетой Hwasong-11Na / Фото KCNA

Стоит заметить, что гиперзвуковыми обычно считают аппараты, которые работают при числах Маха ≥ 5. Аэродинамическую форму гиперзвукового глайдера проектируют с учетом жестких аэротермических и ударно-волновых условий: обычно применяют заостренную или клиновидную носовую часть и относительно небольшую подъемную площадь, что позволяет снижать тепловые и давящие нагрузки.

Ожидается, что новая модификация обеспечит дальность до 1000 – 1500 километров благодаря планирующей фазе. Разработка гиперзвуковых глайдеров в КНДР продолжается с 2010-х годов, а первые публичные упоминания о программе появились в начале 2021 года, когда Ким Чен Ын на 8-м съезде Рабочей партии озвучил планы по развитию гиперзвукового оружия. Позже технологию применили для Hwasong-16Na (первый запуск – 2 апреля 2024 года) и планировали для Hwasong-12Na, однако официальных подтверждений по последней еще нет.

