На військовому параді в КНДР, присвяченому 80‑й річниці Робітничої партії, продемонстрували РСЗВ, схожу на американську HIMARS. Також продемонстрували новий варіант ракети для ОТРК KN‑23, оснащений гіперзвуковим глайдером.

Фото опублікувало Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мілітарний".

Дивіться також Уперше назвав Трампа на ім'я: Кім Чен Ин заявив про готовність до діалогу зі США

Що відомо про нові зразки зброї, продемонстровані у КНДР?

Пускова установка, візуально схожа на американський HIMARS, розташована на тривісному вантажному шасі невідомої моделі і оснащена двома пусковими комірками. Хоча точний калібр ракет поки що невідомий, на одному «пакеті» видно 9 направляючих для ймовірних 240‑міліметрових снарядів, поруч розташовані направляючі для балістичної ракети типу Hwasong‑11. Інший варіант системи має до 20 направляючих для 122‑міліметрових ракет.

Таким чином, Пхеньян представив прямий аналог американського комплексу як за модульною пусковою, так і за шасі. Водночас замість однієї пускової секції північнокорейські інженери створили двосекційну установку, що наближає її по вогневій потужності до гусеничних РСЗВ M270/MLRS. Це демонструє, що для КНДР головними прикладами залишаються американські та європейські зразки озброєнь.



Північнокорейський аналог HIMARS / Фото @stoa1984

Крім того, на параді показали нову версію ракети оперативно‑тактичного комплексу KN‑23 із гіперзвуковим глайдером. Хоча апарат вперше офіційно продемонстрували на параді, його поява раніше помічалася на виставці Defence Development‑2025. Глайдер, підписаний як "Hwasong‑11Ma", має форму, схожу на Hwasong‑8 і Hwasong‑16B, а замість стандартного шасі 8×8 використали п’ятиосьовий варіант, що ймовірно свідчить про збільшену масу ракети.



ОТРК KN-23 з ракетою Hwasong-11Na / Фото KCNA

Варто зауважити, що гіперзвуковими зазвичай вважають апарати, які працюють при числах Маха ≥ 5. Аеродинамічну форму гіперзвукового глайдера проєктують з урахуванням жорстких аеротермічних і ударно‑хвильових умов: зазвичай застосовують загострену або клиновидну носову частину та відносно невелику підйомну площу, що дозволяє знижувати теплові та тискові навантаження.

Очікується, що нова модифікація забезпечить дальність до 1000 – 1500 кілометрів завдяки плануючій фазі. Розробка гіперзвукових глайдерів у КНДР триває з 2010‑х років, а перші публічні згадки про програму з’явилися на початку 2021 року, коли Кім Чен Ин на 8‑му з’їзді Робітничої партії озвучив плани щодо розвитку гіперзвукової зброї. Пізніше технологію застосували для Hwasong‑16Na (перший запуск – 2 квітня 2024 року) та планували для Hwasong‑12Na, проте офіційних підтверджень щодо останньої ще немає.

Раніше КНДР показала ракети, що нібито здатні досягати США