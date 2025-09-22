Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Що заявив диктатор КНДР?

У промові на засіданні Верховного народного зібрання Кім зазначив, що він і досі має теплі спогади про Дональда Трампа, з яким зустрічався тричі під час першої каденції президента США.

Якщо США відмовляться від абсурдної одержимості денуклеаризацією, приймуть реальність і захочуть щирого мирного співіснування, немає причин нам не сісти за стіл переговорів,

– сказав диктатор.

За його словами, створення ядерної зброї стало питанням виживання країни для гарантування безпеки перед серйозними загрозами з боку США та Південної Кореї.

Експерт з Північної Кореї з американського Центру Стимсона Рейчел Міньон Лі вважає, що це перший випадок, коли Кім згадав Трампа на ім'я з моменту інавгурації президента США в січні.

Крім цього, північнокорейський диктатор розповів, що КНДР здійснила серйозні кроки у створенні нових есмінців, що стало початком перетворення країни на морську державу, а також триває зміцнення стратегічних ядерних сил та вдосконалення звичайного озброєння.

"Ми отримали нову потужну секретну зброю. Було досягнуто чималих успіхів у сфері оборонної науки та досліджень, які зроблять великий внесок у різке збільшення бойового потенціалу нашої армії", – сказав Кім.

Що в Північній Кореї кажуть про тиск США?