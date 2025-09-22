Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.
Дивіться також Путін, Кім і Сі можуть формувати новий світовий порядок: у Sky News назвали варіанти
Що заявив диктатор КНДР?
У промові на засіданні Верховного народного зібрання Кім зазначив, що він і досі має теплі спогади про Дональда Трампа, з яким зустрічався тричі під час першої каденції президента США.
Якщо США відмовляться від абсурдної одержимості денуклеаризацією, приймуть реальність і захочуть щирого мирного співіснування, немає причин нам не сісти за стіл переговорів,
– сказав диктатор.
За його словами, створення ядерної зброї стало питанням виживання країни для гарантування безпеки перед серйозними загрозами з боку США та Південної Кореї.
Експерт з Північної Кореї з американського Центру Стимсона Рейчел Міньон Лі вважає, що це перший випадок, коли Кім згадав Трампа на ім'я з моменту інавгурації президента США в січні.
Крім цього, північнокорейський диктатор розповів, що КНДР здійснила серйозні кроки у створенні нових есмінців, що стало початком перетворення країни на морську державу, а також триває зміцнення стратегічних ядерних сил та вдосконалення звичайного озброєння.
"Ми отримали нову потужну секретну зброю. Було досягнуто чималих успіхів у сфері оборонної науки та досліджень, які зроблять великий внесок у різке збільшення бойового потенціалу нашої армії", – сказав Кім.
Що в Північній Кореї кажуть про тиск США?
У відповідь на заклики США до денуклеаризації постійне представництво Північної Кореї при ООН заявило, що статус країни як ядерної держави є незворотним.
"Статус Корейської Народно-Демократичної Республіки як ядерної держави, що був остаточно закріплений у вищому та основному законі країни, став незворотним", – йдеться в заяві.
Також Північна Корея засудила спільні військові навчання США, Південної Кореї та Японії, які проводять з метою поліпшення взаємодії у протидії ядерній загрозі КНДР.