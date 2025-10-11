Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Яку зброю продемонстрували на параді у КНДР?

У параді брали участь підрозділи, які воювали на боці Росії проти України у Курській області. Також на дійство прибув прем'єр Китаю Лі Цян, посіпака Путіна Дмитро Мєдвєдєв, генеральний секретар Компартії і верховний лідер В'єтнаму То Лам та низка представників керівництва інших азійських країн.

У своїй промові диктатор заявив про "безпомилковий шлях партії" та пообіцяв побудувати "соціалістичний рай".

Вперше на цьому параді Кім Чен Ин вирішив похвастатися комплексами гіперзвукових балістичних ракет середньої дальності та ракетами із гіперзвуковою плануючою бойовою частиною.

Публіці продемонстрували міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) "Хвасон-20". Їх називають найпотужнішим стратегічним комплексом ядерних сил КНДР. KCNA пише, що на цих ракетах "радість глядачів досягла піку". Окрім того, Пхеньян стверджує, що нібито зможе "Хвасонами" вражати будь-яку точку материкової частини США.

Також північнокорейці на своєму параді показали нові бойові танки "Чхонма-20" та єдині у світі 600-мм реактивні системи залпового вогню.

