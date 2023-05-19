В Киевской области подростки катались на крыше грузовых вагонов: закончилось трагедией
Источник:полиция Киевщины
В Киевской области двое подростков устроили себе опасные развлечения. В результате один из ребят попал в больницу.
Об этом рассказали в полиции области. К счастью, подросток выжил.
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Подростки катались на грузовых вагонах
Правоохранители рассказали, что в Бориспольской области 16-летний подросток и его товарищ устроили себе смертельно опасные развлечения.
Ребята катались на грузовых вагонах. После такого "экстрима" одного из ребят с тяжелыми травмами нашли на рельсах,
– говорится в сообщении.
Парень упал на рельсы / Фото полиции Киевщины
Подросток находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.
"Призываем родителей следить за досугом подростков, не допускать их участия в развлечениях, которые могут стоить жизни", – подчеркнули в полиции.
Ребята катались на грузовых вагонах: видео
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Развлечения подростков в Ужгороде
В Ужгороде подросток также решил устроить себе удивительное развлечение – он проявил чудеса скорости и вбежал головой в дорожный знак. Тот не выдержал и согнулся.
После публикации видео завирусилось в тиктоке. В комментариях украинцы удивлялись и возмущались – для чего парню нужно было такое делать, информирует 24 Канал.
Детали инцидента – пока неизвестны. Также не обнародовали информацию, что теперь будут делать со знаком. Неравнодушные призывают не делать подобных глупостей и не наносить ущерб городам ради хайпа в интернете.