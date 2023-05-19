На Київщині підлітки каталися на даху вантажних вагонів: все закінчилося трагедією
Джерело:поліція Київщини
На Київщині двоє підлітків влаштували собі небезпечні розваги. Внаслідок цього один з хлопців потрапив у лікарню.
Про це розповіли у поліції області. На щастя, підліток вижив.
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Підлітки каталися на вантажних вагонах
Правоохоронці розповіли, на Бориспільщині 16-річний підліток та його товариш влаштували собі смертельно небезпечні розваги.
Хлопці катались на вантажних вагонах. Після такого "екстриму" одного із хлопців з тяжкими травмами знайшли на коліях,
– мовиться у повідомленні.
Хлопець впав на колії / Фото поліції Київщини
Наразі підліток перебуває у медичному закладі у важкому стані. Лікарі борються за його життя.
"Закликаємо батьків пильнувати за дозвіллям підлітків, не допускати їх участі в розвагах, які можуть вартувати життя", – наголосили у поліції.
Хлопці каталися на вантажних вагонах: відео
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Розваги підлітків в Ужгороді
В Ужгороді підліток також вирішив влаштувати собі дивну розвагу – він проявив дива швидкості й вбіг головою у дорожній знак. Той не витримав та зігнувся.
Після публікації відео завірусилося у тіктоці. У коментарях українці дивувалися та обурювалися – для чого хлопцю потрібно було таке робити, інформує 24 Канал..
Деталі інциденту – наразі невідомі. Також не оприлюднили інформації, що тепер робитимуть зі знаком. Небайдужі закликають не робити подібних дурниць й не завдавати шкоди містам заради хайпу в інтернеті.