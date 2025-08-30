Парубия застрелил мужчина, одетый как курьер: представители Glovo прокомментировали
- Нападающий, застреливший Андрея Парубия, был одет как курьер "Glovo"; в компании заявили, что готовы содействовать расследованию.
- Во Львове введена спецоперация "Сирена": в городе развернут больше патрулей и блокпостов, возможны проверки авто и документов, временные неудобства в движении.
Нападавший, который застрелил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия, был одет как курьер службы доставки "Glovo". В компании уже заявили, что готовы способствовать поиску убийцы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно об убийце Парубия?
В пресс-службе "Glovo" заявили, что компания глубоко шокирована жестоким убийством политика и государственного деятеля Андрея Парубия.
Мы выражаем искренние соболезнования его семье и близким. "Glovo" готова оказать полную поддержку правоохранительным органам в расследовании, чтобы способствовать установлению всех обстоятельств и поиска преступников,
– говорится в заявлении представителей службы доставки.
После убийства Андрея Парубия во Львове стражи порядка ввели спецоперацию "Сирена" для задержания нападающего.
Мэр города Андрея Садовый предупредил, что во Львове развернут больше патрулей и блокпостов, возможны проверки авто и документов, временные неудобства в движении. Граждан призывали отнестись с пониманием и сотрудничать с правоохранителями.
Ранее глава МВД Игорь Клименко заявил, что все необходимые силы уже работают на месте происшествия. Он отметил, что сейчас нужно дать правоохранителям время, чтобы выяснить все обстоятельства и найти стрелка.
Андрея Парубия застрелили во Львове: последние новости
- Днем 30 августа 2025 года правоохранители Львова сообщили о стрельбе, произошедшей около 12:10 во Франковском районе города. Полиция писала, что был убит известный общественный и политический деятель 1971 года рождения. Впоследствии местные власти подтвердили, что застрелили Андрея Парубия.
- Руководитель львовской экстренной медпомощи объяснил, что к моменту приезда медиков уже наступила биологическая смерть. Ранения, которые получил Парубий, были несовместимы с жизнью.
- Прокуратура начала досудебное расследование по факту умышленного убийства бывшего председателя Верховной Рады и действующего нардепа Андрея Парубия. Руководство областной прокуратуры и Нацполиции работает на месте происшествия, привлечены эксперты-криминалисты.