Нападавший, который застрелил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия, был одет как курьер службы доставки "Glovo". В компании уже заявили, что готовы способствовать поиску убийцы.

Что известно об убийце Парубия?

В пресс-службе "Glovo" заявили, что компания глубоко шокирована жестоким убийством политика и государственного деятеля Андрея Парубия.

Мы выражаем искренние соболезнования его семье и близким. "Glovo" готова оказать полную поддержку правоохранительным органам в расследовании, чтобы способствовать установлению всех обстоятельств и поиска преступников,

– говорится в заявлении представителей службы доставки.

После убийства Андрея Парубия во Львове стражи порядка ввели спецоперацию "Сирена" для задержания нападающего.

Мэр города Андрея Садовый предупредил, что во Львове развернут больше патрулей и блокпостов, возможны проверки авто и документов, временные неудобства в движении. Граждан призывали отнестись с пониманием и сотрудничать с правоохранителями.

Ранее глава МВД Игорь Клименко заявил, что все необходимые силы уже работают на месте происшествия. Он отметил, что сейчас нужно дать правоохранителям время, чтобы выяснить все обстоятельства и найти стрелка.

Андрея Парубия застрелили во Львове: последние новости