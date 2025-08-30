Парубія застрелив чоловік, одягнений як кур'єр: представники Glovo прокоментували

Нападник, який застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія, був одягнений як кур'єр служби доставки "Glovo". У компанії вже заявили, що готові сприяти пошуку вбивці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вбивцю Парубія?

У пресслужбі "Glovo" заявили, що компанія глибоко шокована жорстоким вбивством політика і державного діяча Андрія Парубія.

Ми висловлюємо щирі співчуття його родині та близьким. "Glovo" готова надати повну підтримку правоохоронним органам у розслідуванні, щоб сприяти встановленню всіх обставин та пошуку злочинців,

– йдеться в заяві представників служби доставки.

Після вбивства Андрія Парубія у Львові правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена" для затримання нападника.

Мер міста Андрія Садовий попередив, що у Львові розгорнуть більше патрулів і блокпостів, можливі перевірки авто та документів, тимчасові незручності у русі. Громадян закликали поставитися з розумінням і співпрацювати з правоохоронцями.