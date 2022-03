ПАСЕ минутой молчания почтила жертв путинской агрессии: там выступит Зеленский

Во французском Страсбурге началось заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Там минутой молчания почтили жертв путинской агрессии.

Соответствующую информацию обнародовала нардеп Елизавета Ясько 14 марта. Она находится на сессии ПАСЕ.

В ПАСЕ почтили жертв минутой молчания

Минута молчания жертвам путинской агрессии в Украине,

– написала Ясько.

Политик пояснила, что 14 марта началась сессия Parliamentary Assembly of the Council of Europe.

Известно, что перед Ассамблеей в этот же день выступит президент Владимир Зеленский.

