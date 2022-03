ПАРЄ хвилиною мовчання вшанувала жертв путінської агресії: там виступить Зеленський

У французькому Стразбурзі почалось засідання Парламентської асамблеї Ради Європи. Там хвилиною мовчання вшанували жертв путінської агресії.

Відповідну інформацію оприлюднила нардепка Єлизавета Ясько 14 березня. Вона перебуває на сесії ПАРЄ.

У ПАРЄ вшанували жертв хвилиною мовчання

Хвилина мовчання жертвам путінської агресії в Україні,

– написала Ясько.

Політикиня пояснила, що 14 березня розпочалась сесія Parliamentary Assembly of the Council of Europe.

Відомо, що перед Асамблеєю у цей же день виступить президент Володимир Зеленський.

