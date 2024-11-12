Самолет, летевший из США на Гаити, обстреляли при попытке совершить посадку

Самолет авиакомпании Spirit Airlines, совершавший рейс из Флориды на Гаити, при попытке сесть в аэропорту попал под стрельбу. После этого он был вынужден отправиться в соседнюю Доминиканскую Республику.

Стрельба произошла в столице Гаити Порт-о-Пренс в понедельник, 11 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

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Стрельбу открыли местные банды

Рейс 951 вылетел из международного аэропорта "Форт-Лодердейл-Голливуд" и направлялся в Порт-о-Пренс. Самолет пролетел над частью Гаити, покружил вокруг столицы, а потом быстро набрал высоту и полетел в международный аэропорт "Сибао" в Сантьяго.

После стрельбы аэропорт в Порт-о-Пренси закрыли.

Два других рейса, направлявшихся в международный аэропорт "Туссен-Лувертюр" в столице Гаити, перенаправили также в другой аэропорт.

Внутри самолета после стрельбы остались дырки от пуль. Также зафиксировано повреждение верхнего отсека над сиденьями. Самолет вывели из эксплуатации, а для осуществления рейса предоставили другой борт.

Всего в самолете было 48 пассажиров, среди которых никто не пострадал. Во время инцидента легкие травмы получил только бортпроводник.

Вероятно, стрельбу осуществили местные банды, усилия которых направлены на блокирование путешествий в и из столицы Гаити и которые могут включать "вооруженное насилие и нарушение работы дорог, портов и аэропортов".

От пуль пострадал еще один самолет

Ситуация с безопасностью на Гаити является непредсказуемой и опасной. Путешествия в пределах Гаити осуществляются на ваш собственный риск. Правительство США не может гарантировать вашу безопасность во время поездок в аэропорты, границ или во время любых дальнейших путешествий. Вы должны рассмотреть ситуацию с вашей личной безопасностью перед поездкой в любое место на Гаити,

– заявили в посольстве.

Также авиакомпании предупредили, что это может быть не единственным случаем, и такие вещи могут происходить в некоторых странах, где есть политические беспорядки.

После инцидента Spirit и другие авиакомпании приостановили полеты на Гаити. А вечером 11 ноября еще одна авиакомпания JetBlue сообщила, что один из ее самолетов также был поражен огнем.

"Рейс 935 JetBlue из Порт-о-Пренса, Гаити, успешно приземлился в аэропорту в Нью-Йорке. Хотя сначала экипаж не сообщал ни о каких проблемах, проверка после полета позже обнаружила, что в экстерьер самолета попала пуля", – сообщили там.

JetBlue также отменила свои рейсы в и из Гаити: продлится запрет до 2 декабря.

Другие американские авиалинии приостанавливают полеты между Майами и Порт-о-Пренсом до четверга, 14 ноября.