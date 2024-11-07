Об этом рассказывает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление старшего партнера компании Marsh McLennan Криспина Эллисона, сообщает 24 Канал. По его словам, в январе можно увидеть пять-шесть авиакомпаний, которые захотят возобновить полеты из Украины.

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Возобновление авиарейсов в Украине

Эллисон отметил, что учитывая страховые механизмы, первым открытием целесообразнее рассматривать именно "Львов". Однако президент Украины Владимир Зеленский настаивает, чтобы первым стал международный аэропорт "Борисполь".

Президент не будет в восторге от моих слов, ведь он акцентирует внимание на "Борисполе", но мы рассматриваем сначала "Львов" – всего семь минут полета от Польши,

– объяснил представитель Marsh McLennan.

По словам Эллисона, пассажирские самолеты, как Airbus A320 и Boeing 737, потребуют страхового покрытия объемом минимум 750 миллионов долларов.

Окончательное решение о возобновлении полетов будет приниматься в Офисе президента и будет зависеть от уровня безопасности и работы противовоздушной обороны.

Я продолжаю подчеркивать, что Львов значительно безопаснее, чем Тель-Авив. Хотя это может кому-то не нравиться, но такова правда,

– добавил он.

Министерство развития общин и территорий Украины при поддержке посольства США уже разработало "дорожную карту" открытия воздушного пространства Украины в условиях военного положения.

В сотрудничестве с Marsh McLennan и пулом страховых компаний, включая ведущую компанию АСКОТ, в Украине реализована программа страхования судов UNITY, которая уже обеспечивает безопасную работу судов в "морском коридоре" из черноморских портов.

К слову, небо Украины закрыто для гражданской авиации с первого дня полномасштабной войны. Но начиная с 2022 года начались дискуссии о потенциальном открытии украинских аэропортов для населения. Тогда эксперты определили Ужгород, Львов и Борисполь как варианты для этой инициативы.