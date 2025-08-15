Разведка США подтвердила, что российские баллистические ракеты ОТРК "Искандер" прошли модернизацию и теперь способны маневрировать, усложняя их перехват системами Patriot. В то же время эксперты отмечают, что статистика по сбиванию ракет не всегда отражает реальную ситуацию на фронте.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на отчет разведывательного управления на запрос генерального инспектора минобороны США, который цитирует TWZ.

Читайте также Россия била баллистикой и запустила почти 100 "Шахедов": какие области Украины были под ударом

Модернизированные "Искандеры" усложнили работу систем ПВО Украины

Разведка США подтвердила, что российские баллистические ракеты ОТРК "Искандер" прошли модернизацию и теперь способны маневрировать, усложняя их перехват системами Patriot. В то же время эксперты отмечают, что статистика по сбиванию ракет не всегда отражает реальную ситуацию на фронте.

По данным Разведывательного управления Минобороны США, воздушные силы Украины имели трудности с последовательным использованием систем противовоздушной обороны Patriot из-за тактических усовершенствований российских ракет. В частности, ракеты меняют траекторию полета и выполняют маневры, а не летят по классической баллистической траектории.

В отчете за период с 1 апреля по 30 июля приводятся примеры атак: 28 июня России выпустила 7 баллистических ракет, из которых удалось перехватить только одну. А 9 июля из 13 – сбито 7.

В то же время украинские Воздушные силы сообщают, что в ночь на 29 июня ракеты били по разным регионам Украины, и большинство целей, которые могли быть сбиты, были успешно перехвачены.

Эксперты Defense Express отмечают, что оценка США может не учитывать использование россиянами зенитных ракет С-300 для ударов на малых дистанциях – в основном по городам, которые Patriot не может прикрыть из-за близости к фронту. Поэтому выборка примеров в отчете Разведывательного управления Минобороны США не всегда отражает тенденции.

В то же время украинские официальные лица подтверждали модернизацию "Искандера" еще в мае, отмечая, что ракеты осуществляют квазибаллистические маневры и сбрасывают радиолокационные помехи. Эти усовершенствования действительно усложняют работу систем противовоздушной обороны, однако не делают ее невозможной – украинские ПВО продолжают успешно сбивать большинство ракет, находящихся в зоне поражения.

Таким образом, модернизация "Искандера" повышает риски для систем ПРО, но украинские ПВО все еще способны защищать населенные пункты и стратегические объекты от баллистических ударов.