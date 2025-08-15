Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на отчет разведывательного управления на запрос генерального инспектора минобороны США, который цитирует TWZ.

Читайте также Россия била баллистикой и запустила почти 100 "Шахедов": какие области Украины были под ударом

Модернизированные "Искандеры" усложнили работу систем ПВО Украины

Разведка США подтвердила, что российские баллистические ракеты ОТРК "Искандер" прошли модернизацию и теперь способны маневрировать, усложняя их перехват системами Patriot. В то же время эксперты отмечают, что статистика по сбиванию ракет не всегда отражает реальную ситуацию на фронте.

По данным Разведывательного управления Минобороны США, воздушные силы Украины имели трудности с последовательным использованием систем противовоздушной обороны Patriot из-за тактических усовершенствований российских ракет. В частности, ракеты меняют траекторию полета и выполняют маневры, а не летят по классической баллистической траектории.

В отчете за период с 1 апреля по 30 июля приводятся примеры атак: 28 июня России выпустила 7 баллистических ракет, из которых удалось перехватить только одну. А 9 июля из 13 – сбито 7.

В то же время украинские Воздушные силы сообщают, что в ночь на 29 июня ракеты били по разным регионам Украины, и большинство целей, которые могли быть сбиты, были успешно перехвачены.

Эксперты Defense Express отмечают, что оценка США может не учитывать использование россиянами зенитных ракет С-300 для ударов на малых дистанциях – в основном по городам, которые Patriot не может прикрыть из-за близости к фронту. Поэтому выборка примеров в отчете Разведывательного управления Минобороны США не всегда отражает тенденции.

В то же время украинские официальные лица подтверждали модернизацию "Искандера" еще в мае, отмечая, что ракеты осуществляют квазибаллистические маневры и сбрасывают радиолокационные помехи. Эти усовершенствования действительно усложняют работу систем противовоздушной обороны, однако не делают ее невозможной – украинские ПВО продолжают успешно сбивать большинство ракет, находящихся в зоне поражения.

Таким образом, модернизация "Искандера" повышает риски для систем ПРО, но украинские ПВО все еще способны защищать населенные пункты и стратегические объекты от баллистических ударов.