Про це розповідає 24 Канал з посиланням на звіт розвідувального управління на запит генерального інспектора міноборони США, який цитує TWZ.

Читайте також Росія била балістикою та запустила майже 100 "Шахедів": які області України були під ударом

Модернізовані "Іскандери" ускладнили роботу систем ППО України

Розвідка США підтвердила, що російські балістичні ракети ОТРК "Іскандер" пройшли модернізацію та тепер здатні маневрувати, ускладнюючи їх перехоплення системами Patriot. Водночас експерти наголошують, що статистика щодо збиття ракет не завжди відображає реальну ситуацію на фронті.

За даними Розвідувального управління Міноборони США, повітряні сили України мали труднощі з послідовним використанням систем протиповітряної оборони Patriot через тактичні вдосконалення російських ракет. Зокрема, ракети змінюють траєкторію польоту та виконують маневри, а не летять за класичною балістичною траєкторією.

У звіті за період з 1 квітня по 30 липня наводяться приклади атак: 28 червня Росії випустила 7 балістичних ракет, з яких вдалось перехопити лише одну. А 9 липня з 13 – збито 7.

Водночас українські Повітряні сили повідомляють, що в ніч на 29 червня ракети били по різних регіонах України, і більшість цілей, що могли бути збиті, були успішно перехоплені.

Експерти Defense Express зазначають, що оцінка США може не враховувати використання росіянами зенітних ракет С-300 для ударів на малих дистанціях – здебільшого по містах, які Patriot не може прикрити через близькість до фронту. Тому вибірка прикладів у звіті Розвідувального управління Міноборони США не завжди відображає тенденції.

Водночас українські офіційні особи підтверджували модернізацію "Іскандера" ще у травні, зазначаючи, що ракети здійснюють квазібалістичні маневри та скидають радіолокаційні завади. Ці вдосконалення дійсно ускладнюють роботу систем протиповітряної оборони, проте не роблять її неможливою – українські ППО продовжують успішно збивати більшість ракет, що перебувають у зоні ураження.

Таким чином, модернізація "Іскандера" підвищує ризики для систем ПРО, але українські ППО все ще здатні захищати населені пункти та стратегічні об’єкти від балістичних ударів.