"Воспитанный и ответственный": коллеги патрульного под судом ждут избрания ему меру пресечения

Под стенами суда в Днепре, где выбирают меру пресечения патрульному, застрелившему мужчину, собрались его коллеги. Они ждут справедливого решения от судьи.

Поддержать 21-летнего полицейского Егора Звонкова пришли не только коллеги, знавшие его лично, но и знакомые с ним только по службе. Судья тем временем, просмотрев видео, снятое детьми погибшего и записи с патрульных бодикамер, пошел в совещательную комнату, передает 24 Канал.

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Товарищи хотят законное решение для подозреваемого

Правоохранители, которые служат в разных с подозреваемым батальонах и ротах, говорят, что ожидают справедливого и законного решения для своего коллеги. Они заявили журналистам, что планируют находиться под судом до конца судебного заседания.

Так, один из полицейских подчеркнул, что справедливо будет отпустить Егора Звонкова под личное обязательство или ночной домашний арест. Также он отметил, что не знает, как действовал бы на месте подозреваемого. Впрочем, по его словам, очевидно, что со стороны водителя и пассажиров автомобиля была "провокация чистой воды". Лично Звонкова – он не знает, но может сказать, что тот – ответственный полицейский. Другой эпитет, которым коллеги описали Звонкова, был "воспитанный".

"Очень хороший парень"

Раньше журналисты пообщались с двумя женщинами, пришедшими к зданию суда. Одна из них рассказала, что подозреваемый выполнял свои полномочия на достойном уровне. Другая в свою очередь добавила, что ситуация, в которой оказался Звонков, – "стрессовая". Также она заявила, что каждый полицейский должен быть готов к применению оружия, когда это нужно в соответствии с законодательством. Хотя она не знала патрульного лично, но по словам его командиров, он был "хорошим человеком" и "достойным работником".