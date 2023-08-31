Сегодня в Днепре проходит судебное заседание относительно случая, когда патрульный убил человека. Погибшего уже похоронили, его звали Джумбери Силогава.

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Что известно на этот момент

Суд рассматривает случай, когда полицейский застрелил мужчину в Днепре.

В суде показали запись с бодикамер: смотрите видео

Видно, что судья резко поднимается и уходит.

Также СМИ опубликовали еще несколько видео.

Запись с бодикамер: смотрите видео

На всех слышен женский крик.

Полицейские над телом мужчины: смотрите видео

На третьем видео в кадр попали машины.

Запись с бодикамер в суде: смотрите видео

Что известно об инциденте