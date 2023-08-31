Сегодня в Днепре проходит судебное заседание относительно случая, когда патрульный убил человека. Погибшего уже похоронили, его звали Джумбери Силогава.
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Что известно на этот момент
Суд рассматривает случай, когда полицейский застрелил мужчину в Днепре.
В суде показали запись с бодикамер: смотрите видео
Видно, что судья резко поднимается и уходит.
Также СМИ опубликовали еще несколько видео.
Запись с бодикамер: смотрите видео
На всех слышен женский крик.
Полицейские над телом мужчины: смотрите видео
На третьем видео в кадр попали машины.
Запись с бодикамер в суде: смотрите видео
Что известно об инциденте