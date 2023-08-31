Сегодня проходит заседание суда по смертельной стрельбе в Днепре, когда полицейский застрелил пассажира автомобиля Джумбери Силогаву.

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Что известно на этот момент

Подозреваемый патрульный выступал по видеосвязи. Он заявил, что не признает свою вину.

С подозрением я не согласен абсолютно. Потому что все действия, которые прописаны, — я не совершал. В тот день на меня и на мою коллегу было совершено нападение. После того, как были использованы все возможные методы влияния, в состоянии крайней необходимости было применено оружие для защиты моей жизни и жизни моей коллеги,

– заявил патрульный.

Адвокат патрульного считает подозрение в умышленном убийстве необоснованным, так же, как и содержание под стражей. Она сообщила, что у полицейского есть серьезные травмы.

Сторона защиты настаивает на том, что прокурор не обосновал свои выводы относительно достаточных оснований считать, что существует хотя бы один из рисков, предусмотренных статьей 187,

– сообщила она.

Эта статья касается обеспечения прибытия лица для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения.

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