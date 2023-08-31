Сегодня проходит заседание суда по смертельной стрельбе в Днепре, когда полицейский застрелил пассажира автомобиля Джумбери Силогаву.
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Что известно на этот момент
Подозреваемый патрульный выступал по видеосвязи. Он заявил, что не признает свою вину.
С подозрением я не согласен абсолютно. Потому что все действия, которые прописаны, — я не совершал. В тот день на меня и на мою коллегу было совершено нападение. После того, как были использованы все возможные методы влияния, в состоянии крайней необходимости было применено оружие для защиты моей жизни и жизни моей коллеги,
– заявил патрульный.
Адвокат патрульного считает подозрение в умышленном убийстве необоснованным, так же, как и содержание под стражей. Она сообщила, что у полицейского есть серьезные травмы.
Сторона защиты настаивает на том, что прокурор не обосновал свои выводы относительно достаточных оснований считать, что существует хотя бы один из рисков, предусмотренных статьей 187,
– сообщила она.
Эта статья касается обеспечения прибытия лица для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения.
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Последние новости о стрельбе в Днепре
- Прокуратура требует для патрульного в Днепре 60 суток ареста без права внесения залога.
- Открыто уголовное производство из-за посягательств на жизнь патрульных. Санкции этой статьи предусматривают от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.
- Защитница патрульного Юлия Сегеда попросила СМИ отнестись очень взвешенно к освещению событий. Она сослалась на тайну следствия и сказала, что не имеет права сообщать все подробности дела.
- Во время телемарафона адвокат Алексей Носов обратил внимание на важную деталь. Действия водителя зафиксированы на видео, заметно, как Силогава нападает на милиционера. Согласно закону, если нарушитель двигается к полицейскому и пытается завладеть оружием – это дает право без предупреждения применять оружие.