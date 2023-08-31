Сьогодні відбувається засідання суду щодо смертельної стрілянини в Дніпрі, коли поліцейський застрелив пасажира автівки Джумбері Сілогаву.
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Що відомо на цей момент
Підозрюваний патрульний виступав по відеозв'язку. Він заявив, що не визнає своєї провини.
З підозрою я не погоджуюся абсолютно. Тому що всі дії, які прописані, – я не робив. В той день на мене та на мою колегу було скоєно напад. Після того, як були використані всі можливі методи впливу, у стані крайньої необхідності була застосована зброя для захисту мого життя та життя моєї колеги,
– заявив патрульний.
Адвокатка патрульного вважає підозру в умисному вбивстві необґрунтованою, так само, як і тримання під вартою. Вона повідомила, що поліцейський має серйозні травми.
Сторона захисту наполягає на тому, що прокурор не обґрунтував своїх висновків щодо достатніх підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків, передбачених статтею 187,
– повідомила вона.
Ця стаття стосується забезпечення прибуття особи для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
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Останні новини про стрілянину в Дніпрі
- Прокуратура вимагає для патрульного у Дніпрі 60 діб арешту без права внесення застави.
- Відкрито кримінальне провадження через посягання на життя патрульних. Санкції цієї статті передбачають від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.
- Захисниця патрульного Юлія Сегеда попросила ЗМІ поставитися дуже виважено до висвітлення подій. Вона послалася на таємницю слідства і сказала, що не має права повідомляти всі подробиці справи.
- Під час телемарафону адвокат Олексій Носов звернув увагу на важливу деталь. Дії водія зафіксовані на відео, помітно, як Сілогава нападає на правоохоронця. Відповідно до закону, якщо порушник рухається до поліцейського і намагається заволодіти зброєю – це дає право без попередження застосовувати зброю.