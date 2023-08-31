В ефірі телемарафону Носов наголосив, що дії водія – зафіксовані на відео, інформує 24 Канал. Зокрема, видно, як Сілогава нападає на правоохоронця.

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Тому що цей чоловік так само хапав поліцейського, зокрема, в тому місці, де розташований пістолет. Відповідно до закону, якщо порушник рухається до поліцейського і намагається заволодіти зброєю - це дає право без попередження застосовувати зброю,

– мовиться у повідомленні.

Що кажуть колеги про патрульного

Правоохоронця, який застрелив Сілогаву, колеги схарактеризували як "хорошу людину" та "гідного працівника". 21-річний хлопець вже 4 роки служить у поліції. Прокуратура вимагає для патрульного у Дніпрі 60 діб без права внесення застави.

У засіданні суду правоохоронець бере участь дистанційно. Через стан здоров'я він не зміг прийти до зали суду. Юристка, яка захищає правоохоронця, наголосила, що його не варто тримати під вартою. Глава МВС наголосив, що слідство має дати відповіді на всі питання. Водночас якщо українці хочуть жити у правовій державі, їм потрібно підпорядковуватися деяким правилам.