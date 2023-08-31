В эфире телемарафона Носов подчеркнул, что действия водителя – зафиксированы на видео, сообщает 24 Канал. В частности, видно, как Силогава нападает на милиционера.

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Потому что этот мужчина тоже хватал полицейского, в частности в том месте, где расположен пистолет. Согласно закону, если нарушитель двигается к полицейскому и пытается завладеть оружием – это дает право без предупреждения применять оружие,

– говорится в сообщении.

Что говорят коллеги о патрульном

Правоохранителя, застрелившего Силогаву, коллеги охарактеризовали как "хорошего человека" и "достойного работника". 21-летний парень уже четыре года служит в полиции. Прокуратура требует для патрульного в Днепре 60 дней без права внесения залога.

В заседании суда правоохранитель участвует дистанционно. Из-за состояния здоровья он не смог прийти в зал суда. Защищающая правоохранителя юрист подчеркнула, что его не стоит держать его под стражей. Глава МВД подчеркнул, что следствие должно дать ответы на все вопросы. В то же время, если украинцы хотят жить в правовом государстве, им нужно подчиняться некоторым правилам.