Сьогодні у Дніпрі відбувається судове засідання стосовно випадку, коли патрульний убив людину. Загиблого вже поховали, його звали Джумбері Сілогава.

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Що відомо на цей момент

Суд розглядає випадок, коли поліцейський застрелив чоловіка в Дніпрі.

У суді показали запис із бодікамер: дивіться відео

Видно, що суддя рвучко підіймається і йде.

Також ЗМІ оприлюднили ще декілька відео.

Запис із бодікамер: дивіться відео

Переважно на всіх чути жіночий крик.

Поліцейські над тілом чоловіка: дивіться відео

Третє відео містить кадри машин.

Запис із бодікамер у суді: дивіться відео

Що відомо про інцидент

Сьогодні відбувається засідання суду щодо смертельної стрілянини в Дніпрі, коли поліцейський застрелив пасажира автівки Сілогаву. Підозрюваний патрульний виступав по відеозв'язку. Він заявив, що не визнає своєї провини.

Адвокатка патрульного вважає підозру в умисному вбивстві необґрунтованою, так само, як і тримання під вартою. Вона повідомила, що поліцейський має серйозні травми.

Адвокат Олексій Носов звернув увагу на важливу деталь. Дії водія зафіксовані на відео, помітно, як Сілогава нападає на правоохоронця. Відповідно до закону, якщо порушник рухається до поліцейського і намагається заволодіти зброєю – це дає право без попередження застосовувати зброю.

Прокуратура вимагає для патрульного у Дніпрі 60 діб арешту без права внесення застави.

Відкрито кримінальне провадження через посягання на життя патрульних. Санкції цієї статі передбачають від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Про патрульного в Дніпрі колеги говорять, що він хороший і відповідальний хлопець. Йому лише 21 рік, у поліції уже 4 роки. Найімовірніше, це тому, що він міг стати рядовим поліції на посаді курсанта.