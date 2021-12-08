ПЦУ уверяет, что женщинам можно ходить в церковь во время менструации

В ПЦУ опровергли многовековой миф, что женщинам якобы нельзя ходить в церковь во время менструации. В сообщении говорится, что верующим всегда рады в Доме Божьем.

Пресс-служба Православной Церкви напомнила: на протяжении многих лет женщины слышали, что на несколько дней ежемесячно якобы становятся "нечистыми". Одно только присутствие женщины с менструацией якобы может осквернить храм.

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В ПЦУ подчеркнули, что это ошибочные представления. Их распространяют люди, не имеющие богословского образования. В то же время многие женщины верят услышанному.

Женский организм, созданный Господом, прекрасен и не может стать "нечистым" из-за естественных физиологических процессов, которые заложены в основу существования этого организма,

– отметили в ПЦУ.

Кроме того, верующие заверили: единственная скверна – то, что исходит из человеческого сердца. Например, дурные помыслы и позорные поступки.

Все ветхозаветные предписания, которые определяли "чистоту" и "нечистоту", в основном базировались на практических аспектах жизни. В частности, нормах гигиенты. "Нечистым" называли то, что приводило к риску болезней, инфекциям или воспалениям. Именно поэтому его регламентировали рядом ограничений и запретов.

Между тем в ХХІ веке доступно большое количество средств гигиены. Женщины могут использовать их для разных потребностей. В таком случае никакой угрозы нет ни для самих женщин, ни для окружающих.

Вакцинация – это грех

Настоятель Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла во Львове Тарас Михальчук рассказал, что вакцинация не является грехом.

Прививка – действенный способ защиты не только себя, но и окружающих от болезни.

По словам священника, религия и вера совсем не противоречат тому, чтобы вакцинироваться.

Михальчук подчеркнул: если иметь такие убеждения, значит, в Украине десяток миллионов грешников.

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Пост Православной церкви Украины:

Многие верующие неоднократно слышали от подруг и старших родственниц: верь в Бога, молись, причащайся, прикладывайся к святыням, но в "эти дни" – в храм нельзя. Ежемесячно на несколько дней женщина якобы становится "нечистой", и само ее присутствие "оскверняет" Дом Божий. Обидно, что из-за этих ошибочных представлений, которые распространяются людьми без богословского образования, многие девушки и женщины начинают реже ходить в храм. Сначала однократно, пока не "очистятся", а впоследствии вообще покидают церковь – так как, хотя Спаситель принимал всех, в Его Доме женщинам во время менструации якобы не рады.

Но считать так ошибочно! От апостола Павла мы знаем, что "всякое творение Божие благо" (1 Тим. 4: 4). А значит, женский организм, созданный Господом, прекрасен и не может стать "нечистым" из-за естественных физиологических процессов, которые заложены в основу существования этого организма. Сам Спаситель говорил, что единственным источником нашей скверны становится то, что исходит из сердца человеческого – злые помыслы, позорные поступки, зависть и другое зло (Мк. 7: 20-23).

Кто-то приведет как аргумент ограничения-требования из Ветхого Завета, где женщина во время менструации не просто считалась "нечистой", но и каждый, кто прикасался к ней, так же становился "нечистым" (Лев. 15: 19-30).

Если присмотреться внимательнее к ветхозаветным предписаниям, которые определяли, что "чисто", а что нет, увидим, что все они в той или иной степени касались практической стороны и норм гигиены. То, что было "нечисто", означало риск болезней, инфекций и воспалений, и именно поэтому подлежало ряду строгих ограничений и запретов. Одним из благ ХХІ века, в котором мы живем, является большое количество различных гигиенических средств, которые могут применять женщины в своих нуждах, не представляя угрозы ни для себя самих, ни для окружающих.

Можно ли женщинам во время менструации молиться в храме, присутствовать на служении и касаться святынь и икон? Можно и нужно! Храмы Православной Церкви всегда открыты для наших верующих в их нуждах, чтобы стать местом молитвы и единения с Господом.

Помните, что единственным источником скверны в человеке может стать его сердце, если им овладеет зло – и это никоим образом не зависит от пола человека или дня календаря. Но зависит от нашей веры в Господа, силы нашей молитвы и способности противостоять соблазнам.