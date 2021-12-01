Об этом в интервью сказал священнослужитель и настоятель гарнизонного храма Святых апостолов Петра и Павла во Львове Тарас Михальчук.
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Отец Тарас Михальчук отметил, что религия и вера совсем не противоречат тому, чтобы делать вакцины.
Безусловно, вакцинация – это не грех. Если иметь такие убеждения, то получается, что в Украине десяток миллионов грешников,
– сказал священнослужитель.
Он признался, что прихожане иногда обращались к нему за советом относительно того, стоит ли вакцинироваться.
"Ко мне звонила наша прихожанка, которая является вакцинированной, но круг невакцинированных друзей страшно напугал ее, что она совершила в своей жизни большое преступление. Она звонила спросить совета и просила успокоить", – вспомнил Отец Тарас.
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К слову, он и сам прививался против коронавируса. По словам священника, он принял это решение, ведь понимал, что вокруг него много людей.
Я не думал о том, чтобы не заболел я. Я прежде знал, что вокруг меня есть люди, которые больны сахарным диабетом и другими недугами. Я делал все возможное, чтобы как можно меньше стать группой риска для тех людей,
– пояснил он.
По его словам, когда он вакцинировался и объективно сделал что-то, что может не подвергать опасности других людей, то понял, что это нужно делать однозначно. Без всяких мыслей о всемирном заговоре и конспирологии.