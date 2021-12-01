Про це в інтерв'ю сказав священнослужитель та настоятель Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові Тарас Михальчук.

Важливо Тромбози та зміна ДНК: найпопулярніші міфи про вакцину від COVID-19, які легко спростувати

Отець Тарас Михальчук наголосив, що релігія і віра зовсім не суперечать тому, щоб робити вакцини.

Безумовно, вакцинація – це не гріх. Якщо мати такі переконання, то виходить, що в Україні десяток мільйонів грішників,

– сказав священнослужитель.

Він зізнався, що парафіяни інколи зверталися до нього за порадою щодо того, чи варто вакцинуватися.

"До мене телефонувала наша парафіянка, яка є вакцинованою, але коло невакцинованих друзів страшно налякало її, що вона зробила у своєму житті великий злочин. Вона дзвонила за порадою і просила заспокоїти", – згадав Отець Тарас.

Цікаво Який ризик зараження та передачі коронавірусу у вакцинованих людей

До слова, він і сам щепився проти коронавірусу. За словами священника, він ухвалив це рішення, адже розумів, що довкола нього є багато людей.

Я не думав про те, щоб не захворів я. Я насамперед знав, що довкола мене є люди, які хворі на цукровий діабет та інші недуги. Я робив все можливе, аби якнайменше стати групою ризику для тих людей,

– пояснив він.

За його словами, коли він вакцинувався й об'єктивно зробив щось, що може не наражати на небезпеку смерті інших людей, то зрозумів, що це потрібно робити однозначно. Без жодних думок про всесвітню змову та конспірологію.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю зі священником Тарасом Михальчуком читайте 2 грудня о 12:00 на сайті 24 каналу у межах проєкту " Інтерв'ю24".