Об этом в интервью рассказал священнослужитель УГКЦ Тарас Михальчук. По его словам, сейчас общество активно осуждает друг друга из-за вакцинации. Однако покупка COVID-сертификата – это еще хуже осуждения.

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Имеем дело с обманом, – отец Тарас

"Потому что здесь есть объективное действие, материальное действие, обман. Мы имеем дело с обманом", – сказал священнослужитель.

Отец Тарас подчеркнул, что обманывать, безусловно, нельзя, потому что в результате это дает негативные последствия. Священник предостерег от соответствующего поступка.

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При покупке сертификата вакцинации, по словам священнослужителя, надо понять, что подвергается опасности человек, который этим занимается.

Я лично, как священник, очень прошу – не покупайте эти вещи! Не хотите вакцинироваться, вы имеете на это право, но покупать эти вещи – я очень прошу не делайте этого,

– сказал отец Тарас.

"Когда человек говорит, что я хочу покупать такую ​​вещь (сертификат вакцинации – 24 канал), то я его предостерегаю. Но если вы это уже сделали, то я очень прошу – сходите покайтесь", – рассказал он.

Священнослужитель о COVID-сертификатах: смотрите видео 24 канала