Про це в інтерв'ю розповів священнослужитель УГКЦ Тарас Михальчук. За його словами, зараз суспільство активно осуджує одне одного через вакцинацію. Однак покупки COVID-сертифікату – це ще гірше, ніж осуд.

До теми Вакцинуватися не гріх, купувати COVID-сертифікати – гріх, – інтерв'ю зі священником УГКЦ

Маємо справу з обманом, – отець Тарас

"Тому що тут є об'єктивна дія, матеріальна дія, обман. Ми маємо справу з обманом", – сказав священнослужитель.

Отець Тарас наголосив, що обманювати безумовно не можна, тому що в результаті це дає негативні наслідки. Священник застеріг від відповідного вчинку.

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При покупці сертифікату вакцинації, за словами священнослужителя, треба зрозуміти, що наражається на небезпеку людина, яка цим займається.

Я особисто, як священник, дуже прошу – не купуйте цих речей! Не хочете вакцинуватись, ви маєте на це право, але купувати ці речі – я дуже прошу не робіть цього,

– сказав отець Тарас.

"Коли людина каже, що я хочу купувати таку річ (сертифікат вакцинації – 24 канал), то я її застерігаю. Але якщо ви це вже зробили, то я дуже прошу – йдіть покайтесь", – розповів він.

Священнослужитель про COVID-сертифікати: дивіться відео 24 каналу