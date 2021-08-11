Перед смертью лучанина, которого подозревают в убийстве жены и дочери, избили в СИЗО
11 августа 2021 , 19:35Читати новину українською
Источник:"Суспільне"
В луцком СИЗО умер 62-летний мужчина, которого подозревают в жестоком убийстве бывшей жены и дочери. Известно, что перед смертью его избили.
В камере находились еще четверо заключенных. Об этом рассказал главный специалист сектора коммуникации Нацполиции Волыни Олег Плазовский.
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Убили ли мужчину
В полиции не говорят причину смерти и какие травмы были на теле мужчины. Плазовский отметил, что дело расследуют как нанесение телесных повреждений группой лиц, повлекшее смерть.
Всех однокамерников погибшего правоохранители уже опросили. Местное издание ВолиньPost, ссылаясь на собственные источники, утверждало, что мужчину убил один из заключенных.
Мужчину подозревали в жестоком убийстве семьи
- Погибшего звали Василий Пилипюк, его задержали в Луцке 20 июля.
- Пилипюк рассказал соседям, что зарубил бывшую жену и 22-летнюю дочь. Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за избиение семьи. Однако тогда его оштрафовали всего на 850 гривен.
- 21 июля Луцкий суд избрал подозреваемому в убийстве мужчине меру пресечения. Его должны были держать в СИЗО без альтернативы внесения залога.