Перед смертю лучанина, якого підозрюють у вбивстві дружини та доньки, побили у СІЗО

У луцькому СІЗО помер 62-річний чоловік, якого підозрюють у жорстокому вбивстві колишньої дружини та доньки. Відомо, що перед смертю його побили.

У камері перебували ще четверо ув'язнених. Про це розповів головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський.

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Чи вбили чоловіка

У поліції не кажуть причину смерті та які травми були на тілі чоловіка. Плазовський зазначив, що справу розслідують як нанесення тілесних ушкоджень групою осіб, що спричинило смерть.

Усіх однокамерників загиблого правоохоронці вже опитали. Місцеве видання ВолиньPost, посилаючись на власні джерела, стверджувало, що чоловіка вбив один з ув'язнених.

Чоловіка підозрювали у жорстокому вбивстві сім'ї