Риторика президента США Дональда Трампа относительно войны России против Украины существенно изменилась. В частности, он не исключает передачу Киеву дозвуковых крылатых ракет Tomahawk. Однако пока американский лидер не принял решений, которые бы кардинально изменили ситуацию и загнали Владимира Путина в ловушку.

Генерал-лейтенант США в отставке бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью 24 Канала рассказал, что на самом деле заставит Путина задуматься о завершении войны и как этому может поспособствовать Украина. Больше о том, решится ли Трамп передать Украине ракеты Tomahawk и как НАТО остановить дерзкие провокации России – читайте далее в материале.

Читайте также Будет молниеносный эффект: какие жирные цели в России могут в первую очередь поразить Tomahawk

Что может заставить Путина завершить войну в Украине?

Из-за работы украинских беспилотников значительно пострадала нефтеперерабатывающая отрасль России. На ваш взгляд, сколько еще должно произойти событий, прежде чем Владимир Путин начнет думать о том, как завершить войну в Украине?

Во-первых, надо похвалить украинский генеральный штаб и ГУР за решение нанести удар по этой очень уязвимой части российской экономики. Если Украина может в значительной степени лишить Россию возможности экспортировать нефть и газ, то, по моему мнению, ей будет очень сложно продолжать войну.

Конечно, это влияние на российских граждан, на их доступ к бензину для автомобилей и тому подобное. Важно, чтобы они понимали, что здесь происходит, и чтобы они тоже чувствовали давление этого конфликта.

Конечно, в генеральном штабе знают, что нельзя просто так нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу. Необходимо наносить удары снова и снова, чтобы быть уверенными, что россияне никогда не смогут его отремонтировать и снова запустить в эксплуатацию.

Поэтому я думаю, что наличие достаточного количества беспилотников, ракет или различных типов боеприпасов позволят непрерывно атаковать и быть уверенными, что они никогда не восстановятся.

Полное интервью с генерал-лейтенантом США в отставке: смотрите видео

Россияне начнут думать, как лучше защитить свои нефтеперерабатывающие заводы, но это создает другие возможности для Украины. Поэтому я поражен. Я думаю, что это продлится еще несколько месяцев, вплоть до следующего года.

Я хотел бы, чтобы Запад усилил свою поддержку Украины в области ударных возможностей дальнего радиуса действия или инвестированием в украинскую оборону, или предоставляя возможности Украине.

К теме Удары, которые больно бьют по Путину, – NYT об атаках на НПЗ России, проблемы и последствия

В дополнение к этому важно, чтобы Запад помешал судам теневого флота, которые перевозят российскую нефть через Балтийское море в Китай, Индию, Турцию. Мы бы также могли нанести ущерб экспортной промышленности России.

В чем феномен оборонного производства Украины?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы использовали ракеты "Нептун" и "Фламинго" отечественного производства для ударов по российской инфраструктуре. Что это значит?

Одна из самых интересных историй этой войны заключается в том, что, находясь под постоянными бомбардировками со стороны России и постоянными атаками на украинскую инфраструктуру, Украина все же наращивает свое оборонное производство не только в плане численности, но и в плане сложности и качества.

"Нептун", "Фламинго" – эти виды оружия важны для возможности Украины наносить дальние удары. Это выдающееся достижение. Я считаю, что украинские инженеры продолжат совершенствовать, улучшать эти системы и повышать их способность наносить удары вглубь России.

Я также предполагаю, что очень креативные и инновационные инженеры в Украине ищут другие способы, чтобы поражать цели, которые еще сложнее остановить российским системам ПВО.

Даст ли Трамп Украине ракеты Tomahawk?

Президент Украины заявил, что Москве не удалось убедить Трампа в своей способности захватить весь Донбасс. Может ли это быть еще одной причиной изменения позиции Трампа в отношении Украины?

Это было очень интересное развитие событий. Очевидно, это положительное явление. Я точно не знаю, что это было. Я надеюсь, что американская разведка и другие наблюдатели, наконец, увидели и осознали, что Россия потерпела неудачу в своих попытках. Украина, на мой взгляд, достигла существенного изменения инициативы и хода войны. Это стало возможным благодаря действиям против российской нефтегазовой инфраструктуры и тому, как она остановила российские наземные операции.

Теперь люди, наконец, осознают правду о том, что происходит. Конечно, было бы полезно, если бы президент Трамп применил реальные возможности, точечные удары большой дальности, повышение уровня разведывательной информации, разрушение нефтегазовой инфраструктуры России. Выполнение всех необходимых действий побудит другие страны сделать важные шаги, чтобы помочь Украине победить Россию.

Я не знаю, действительно ли он (Трамп – 24 Канал) собирается довести дело до конца, ведь пока этого не произошло. Но его тон и осведомленность гораздо лучше, чем в феврале, в тот ужасный день, когда президент Зеленский встретился с ним в Овальном кабинете.

Это совсем другой тон и подход, и это будет полезно. Мы уже знаем, что большинство в Конгрессе поддерживают Украину. Это могло бы дать людям возможность более открыто действовать в поддержку Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение об отправке в Украину крылатых ракет Tomahawk. Считаете ли вы, что он дал зеленый свет на поставку Украине этих ракет?

Надеюсь, что это так. Но я не уверен, что он на самом деле принял такое решение. Президент, когда его спросили, решил ли он, ответил: "Да, принял, но мне надо знать, куда они будут их использовать".

Это не прозвучало так, будто решение действительно было принято и они собираются их (ракеты Tomahawk – 24 Канал) отправлять. Я думаю, что в администрации есть люди, которые еще не убеждены или не выполняют указания президента так быстро и четко, как он того ожидает или нам всем хотелось бы видеть.

Надеюсь, он принял решение. Надеюсь, Министерство обороны продвигается в этом вопросе. Tomahawk станет мощным средством или дополнением к возможностям Украины по нанесению ударов по целям вглубь территории России, особенно по объектам нефтегазовой инфраструктуры и заводам по производству боеприпасов или местам, где россияне производят беспилотники.

Все это законные цели. Тот факт, что президент Путин даже упоминает Tomahawk, говорит о том, что россияне обеспокоены тем, что Украина имеет такую возможность. И конечно, они будут жаловаться на это. Однако это не должно останавливать Соединенные Штаты Америки от поставок этого и другого подобного оружия Украине. Надеюсь, это произойдет. Придется подождать и посмотреть.

Но не думаете ли вы, что даже если президент Трамп решит отправить крылатые ракеты Tomahawk в Украину, мы некоторое время не узнаем об этом решении по соображениям безопасности?

Нам не следует этого знать. Было бы замечательно, если бы прибытие Tomahawk было бы обнародовано только после крупных взрывов на российских нефтеперерабатывающих заводах. Это лучший способ.

Я слышал, как говорят, что Tomahawk надо запускать с подводной лодки. Как украинцы собираются его использовать? А я отвечаю, вы же не знаете Украину. Вы не понимаете, насколько украинцы изобретательны в отношении технологий.

Я думаю, что Украине не нужна подводная лодка для запуска Tomahawk. Вероятно, найдутся инженеры, которые смогут придумать, как запустить Tomahawk даже из кузова пикапа. Поэтому пусть Украина самостоятельно решит эту проблему. Давайте просто дадим ей такую возможность.

Как Tomahawk могут повлиять на Россию?

По словам президента Украины Зеленского, важно послать сигнал о том, что Украина будет укрепляться всеми возможными способами. Он прав?

Конечно. Как я уже сказал, россияне будут продолжать это делать, пока Путин верит в свою победу. И только когда он почувствует давление и станет очевидным, что Россия не может победить, что Запад настроен помогать Украине, что мы не собираемся отворачиваться или уходить, тогда, я думаю, у вас есть шанс на действительно успешное завершение конфликта. Поэтому мы должны это сделать.

Путину безразлично, сколько потерь понесут его войска. Для него главное – остаться у власти и продолжать делать то, что он делает. Поэтому нам нужно заставить его изменить расчеты.

Вы считаете, что крылатые ракеты Tomahawk следует считать панацеей в этой войне?

Нет, я не верю, что какое-то одно оружие может кардинально изменить ситуацию или стать панацеей. Конечно, это помогло бы, но за последние несколько лет появилось разное оружие. Люди концентрируются на системе вооружения, будь то Taurus, танки Abrams, самолеты F-16 или что-то другое.

Я думаю, что это неправильное понимание оружия. Важно передать эти возможности в руки Вооруженных Сил Украины, и тогда они смогут использовать это оружие как часть более широкого стратегического подхода.

Генеральный штаб Украины и украинское руководство знают, как и где использовать эти различные возможности, где это нанесет наибольший вред России, а также где это будет наиболее полезно для усилий Украины выиграть эту войну.

Как остановить провокации России против НАТО?

НАТО может развернуть ударные беспилотники вдоль границы с Россией и снять ограничения для пилотов, позволив им стрелять по российским самолетам и сбивать российские воздушные средства, которые зашли в чужое воздушное пространство. Будет ли этого достаточно, чтобы остановить Владимира Путина?

Мы не узнаем, пока это не произойдет. Сейчас это россиян не останавливает. Вот почему вы постоянно видите дроны над европейскими аэропортами, заводами и морскими портами. Суда российского теневого флота ежедневно курсируют по Балтийскому и Черному морям. Диверсии происходят повсюду.

Сейчас россияне не сталкиваются ни с какими последствиями за эти незаконные действия. Пока мы, Запад, не выясним, как нанести вред России, как наказать ее, она будет продолжать это делать.

Это может включать возможность реальных военных действий, например сбивания самолета, который, несмотря на неоднократные предупреждения, нарушил воздушное пространство страны НАТО и продолжает это делать. Это, безусловно, следует учитывать.

Но есть и другие вещи, которые, я думаю, они (члены НАТО – 24 Канал) также рассматривают, будь то экономические меры, захват судов или предоставление Украине больших возможностей каждый раз, когда Россия нарушает чье-то воздушное пространство.

Есть много вещей, которые можно было бы использовать. Ключевым будет сообщение от стран НАТО о том, что делает Россия, и это должно иметь последствия, о которых будут знать россияне. Поэтому установление связи между последствиями и действиями будет очень важным.

Конечно, россияне будут жаловаться, плакать, ныть, утверждать, что это эскалация или что теперь им придется эскалировать. Мы должны к этому привыкнуть. Поэтому будьте к этому готовы. Имейте готовое сообщение, чтобы, когда будете сбивать российский самолет или дроны, это сообщение уже было распространено. Не позволяйте россиянам контролировать нарратив.

Также рассмотрим инциденты с дронами в Германии. Поскольку недавно немецкое правительство приняло новые законы, предоставляющие Федеральной полиции Германии больше полномочий по выявлению и сбиванию неизвестных дронов в воздухе. Как это работает? Считаете ли вы, что беспилотники запускаются из Германии, ЕС для пролета над гражданскими аэропортами? Считаете ли вы, что будет достаточно просто предоставить полиции больше полномочий для их обнаружения и сбивания?

Это шаг в правильном направлении, но, конечно, этого мало. Конечно же, где-то есть и гражданские лица, даже если это подростки или люди, для которых это хобби, или те, кто считает смешным делать то, что мешает полетам и имеет огромное экономическое влияние на аэропорты, города и людей.

Таким образом в дополнение к предоставлению федеральной полиции полномочий не вмешиваться в то, что происходит, мы можем отслеживать метеорит, движущийся в космосе на расстоянии тысяч световых лет, и даже предсказывать, насколько близко он подойдет к Земле. Но почему-то мы не можем определить, откуда летит дрон.

Я думаю, что в меры защиты отечества должно входить также наличие организованных радаров и других датчиков таким образом, чтобы можно было идентифицировать даже небольшие квадрокоптеры и определить, откуда они летят. Это не будет ни бесплатно, ни дешево.

Но если этого не сделать, то всегда будет проблема атрибуции. Мы не знаем, кто это сделал. Хорошо, разрабатывайте, используйте имеющиеся технологии, чтобы выяснить, кто это сделал. Если это какой-то идиот, который имеет такое хобби, или подросток, решивший так пошутить, то они должны заплатить огромную цену, большой штраф.

Актуально Немецкая разведка видит реальную опасность войны с Россией до 2029 года, – Die Zeit

Потому что когда вы закрываете аэропорт Мюнхена, Копенгагена или другие аэропорты по всей Европе, это влечет колоссальные экономические последствия, потерю бизнеса и срыв планов тысяч мирных жителей. Это неприемлемо. Поэтому за это должно быть наказание.

Думаете, европейцы должны обратиться к Украине за помощью в обучении солдат и полицейских сбивать такие беспилотники? Ведь подобные учебные программы проводятся до сих пор.

Конечно. Мне стыдно, что мы только сейчас начинаем открыто говорить об этом. Конечно, за этим стоило наблюдать. Я думаю, что большинство стран, в частности армия США, внимательно следят за действиями Украины в сфере беспилотников и противодействия им. Правительствам следует серьезно к этому отнестись.

Готова ли Россия к эскалации?

Вы упомянули крик России об эскалации, но могут ли они на самом деле эскалировать дальше?

На самом деле я так не думаю. Они просто говорят об этом. Это была наша проблема в течение последних нескольких лет. Мы всегда были обеспокоены тем, что Россия может эскалировать, применить ядерное оружие или что-то подобное.

Они не собираются применять ядерное оружие только потому, что мы сбили российский самолет, пролетавший через воздушное пространство Эстонии, или потому, что мы захватили один из их теневых флотов, которые, по их словам, им не принадлежат, но которые, очевидно, перевозят российскую нефть.

Итак, Запад имеет все преимущества над Россией. И я даже не говорю о США. Я говорю о ЕС, Великобритании, Норвегии и Канаде. Совокупные экономики, армии, технологии, богатства, население. Это гораздо больше, чем имеет Россия. Мы, западные страны, должны действовать гораздо увереннее. Россия должна беспокоиться о том, чтобы не провоцировать Запад, а не Запад должен всегда беспокоиться о том, чтобы не провоцировать Россию.

Закончится ли война между Израилем и ХАМАС?

Также рассмотрим последние новости Ближнего Востока. Израиль и ХАМАС приняли план прекращения огня в Секторе Газа и освобождения заложников. Высокопоставленный представитель ХАМАС, главный переговорщик Халил аль-Хайя, заявил, что получил от США и посредников, которые участвовали в переговорах с Израилем, гарантии того, что война полностью прекращена. Вы тоже верите в полное окончание этой войны?

Прежде всего я должен сказать, что президент Трамп заслуживает похвалы за то, что он использовал всю мощь своего офиса и свою личность, чтобы помочь создать ситуацию, в которой по крайней мере сейчас все выглядит, будто будет достигнуто прекращение огня. Я не думаю, что правительство Израиля уже проголосовало. Я думаю, что это вот-вот может произойти.

Однако, судя по комментариям некоторых наиболее правых экстремистов в израильском правительстве, складывается впечатление, что, даже если они этим недовольны, они не будут голосовать против. Это дает надежду.

Конечно, это будет непросто. Поскольку вам придется попытаться вывести израильские войска из Газы обратно в эту буферную зону, о которой было достигнуто соглашение. Но сейчас я вижу больше ободряющих моментов, чем за долгое время до этого. Особенно за последние два года.

Есть надежда, что заложников освободят, а палестинцы смогут вернуться к своим семьям. Около двух тысяч человек было захвачено израильскими войсками.

Я не хочу утверждать, что это надолго или что это уже мир. Я имею в виду, что мы говорим о прекращении огня и возвращении заложников, а также остальных заложников и пленных.

Нам еще придется решить все сложные вопросы, связанные с администрацией Газы и, конечно, с сотнями тысяч людей, которые отчаянно нуждаются в медицинской помощи и гуманитарной поддержке. Это должно произойти.

Интересно "Есть первые признаки от Трампа": как завершение войны в Газе повлияет на мир в Украине

Вот уже два года это зона военных действий. Вы можете себе представить, что среди всех обломков и разрушений в Газе, вероятно, все еще остаются тысячи неразорвавшихся снарядов. Все это придется убрать, обезвредить, прежде чем вы сможете начать реконструкцию и позволить людям вернуться.

Кроме того, кажется, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху недоволен условиями соглашения. Считаете ли вы это соглашение справедливым для Израиля?

Конечно, безусловно. Я думаю, здесь интересно то, что существуют другие властные отношения между президентом США и премьер-министром Израиля, каких не имели три предыдущие американские президента, которым приходилось иметь дело с премьер-министром Нетаньяху.

Думаю, что сейчас у вас есть случай, когда американский президент смог надавить на Нетаньяху таким образом, что ему даже пришлось это сделать. И даже извиниться у Катара за израильский удар, нанесенный несколько недель назад. Это другое дело.

А сегодня я только что прочитал, как премьер-министр Нетаньяху сказал, что это большая победа для Израиля, для мира и так далее. Поэтому, я думаю, он понимает, что ему пришлось изменить риторику.

Конечно, сейчас он этим недоволен. Но, я считаю, такова природа любых подобных переговоров. Если вы пытаетесь остановить войну, ни одна из сторон не будет полностью удовлетворена тем, чем им пришлось пожертвовать.

В этом случае, думаю, Израиль осознает, что многие его сторонники по всему миру начали менять свое отношение к Израилю. Это также плохо сказывается на репутации Израиля в мире. Поэтому на карту поставлено очень много.

Продолжение интервью Бена Ходжеса о нюансах по завершению войны на Ближнем Востоке – смотрите в видео.