Тема Tomahawk сейчас является одной из самых обсуждаемых. Украинская сторона прилагает немалые усилия, чтобы склонить США обеспечить ВСУ этим оружием на фоне стремления России устроить блэкаут украинцам. Специально для 24 Канала эксперты дали собственную оценку того, как реагирует на это Кремль, какие технические вопросы могут возникнут при передаче этих ракет и какие цели должны стать приоритетными для них.

Смотрите также США троллят Россию темой Tomahawk: что означает поднятие ставок

В России уже вторая волна паники из-за Tomahawk

Политолог Георгий Чижов отметил, что передача Tomahawk пока только в газетных публикациях, а не в арсенале ВСУ. Сейчас Трамп, по его мнению, попытается максимально выжать все, что можно из медийных сообщений. По его словам, именно поэтому он пригласил Зеленского в Вашингтон.

По убеждению Чижова, для президента США идеальным было бы продемонстрировать России серьезность своих намерений, но чтобы до реальной поставки Tomahawk Украине дело не дошло. Однако политолог высказал мнение, что поставлять их все-таки Штатам придется, потому что Россия будет упираться до последнего и на существенные уступки не пойдет.

"Поэтому нас ожидает следующий этап – когда поставки начнутся. Там ряд технических сложностей, ведь наземные установки для запуска Tomahawk "Грифон" уничтожены в рамках советско-американского договора 1988-го года о сокращении ракет средней дальности. Там в спешке изготовлено несколько батарей, но их используют сами США", – объяснил политолог.

То есть, еще надо будет размышлять над тем, с каких установок ВСУ будут запускать эти ракеты и сколько их будет в одном залпе. Ведь сила Tomahawk в первую очередь проявляется тогда, когда их запускается сразу много. Чижов разъяснил, что эти ракеты, если их запустить в количестве 1 – 3, могут быть сбиты ПВО. А вот если нацелить несколько десятков, как это уже делали американцы, тогда поделать ничего не удастся. Даже если несколько если россияне собьют, то остальные долетят до цели.

Вопросов еще много, поэтому россияне понимают, что у них есть еще, как минимум, несколько месяцев до серьезной атаки Tomahawk. Они надеются за это время что-то придумать: Виткоффа очаровать, а за ним и Трампа. Тема вокруг Tomahawk еще надолго сохранится,

– прогнозирует Чижов.

У россиян сейчас сложилась некомфортная ситуация, когда они начинают объяснять, почему они напали на Украину. Они рассказывают, что якобы переживали, что НАТО подойдет к границам России и поставит свои ракеты Tomahawk. Это звучало в заявлениях Кремля в 2021 году. По словам политолога, сейчас, когда это оружие приближается к границам, уже в России начинается вторая волна паники.

Он напомнил, что такое нагнетание было еще в 1980-е годы в Советском Союзе во времена генсека Андропова. Тогда говорили, что американцы размещают в Западной Европе Tomahawk. На тот период это, как отметил Чижов, было самое новое и эффективное оружие. С тех пор Tomahawk стали немного другими, теперь они точнее долетают до цели.

"Путину сейчас некомфортно, в его окружении вероятно есть люди, которые говорят, что как так, четыре года Россия воюет, чтобы НАТО не подошло к российским границам и не разместило Tomahawk, а вот уже и Финляндия со Швецией вошли в Альянс, и Tomahawk могут оказаться возле Харькова и Сум", – озвучил политолог.

Поэтому россиянам очень бы не хотелось, чтобы эти ракеты были поставлены Украине даже в символическом объеме. Возможно, на это рассчитывал Трамп, а в Кремле надеялись убедить его от этого отказаться. Однако, со слов политолога, убедительных аргументов россияне не привели. А все панические заявления о "ядерке" – не новые, их уже слышали в 2022 году. Тогда они влияли на ситуацию, но такие угрозы нельзя использовать постоянно, больше это никого не пугает.

Какие настроения царят в Кремле: смотрите видео

Куда могут достать Tomahawk?

Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко рассказал, что ракеты Tomahawk могут лететь на расстояние до двух тысяч километров и нести ядерное оружие. Могут возникнуть вопросы, с чего их запускать. Основа для этого, со слов Костенко – корабли и подводные лодки. Он отметил, что в Украине нет их.

США изготовили в свое время наземные установки Typhon, но они у американцев в ограниченном количестве. Нардеп объяснил, что Украине могут передать Tomahawk 1970 – 1980 годов. Если вопрос с чего ВСУ их будут запускать будет решен, тогда будет обсуждаться вопрос относительно количества этих ракет, которые США могли бы передать Украине. Для достижения эффективности этого оружия, по убеждению Костенко, украинская армия должна получить не менее 200 таких ракет.

В зоне их радиуса действия могут быть серьезные российские объекты, в том числе ядерные. Поэтому россияне так обеспокоены. Это может повлечь и геополитические последствия, потому что Россия намеревалась что-то передавать странам, которые входят в сферу ее влияния, в частности Ирану, Северной Корее,

– озвучил Костенко.

Как пояснил полковник СБУ, если Украина получит только 50 ракет Tomahawk, то это поможет ей в противостоянии с Россией, но наше государство имеет целью достичь паритета с ней. Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более шести тысяч ракет различного типа.

Поэтому 50 единиц – мало, однако Костенко озвучил, что если столько США будут давать Украине ежемесячно, это будет неплохим результатом. А если еще и в дополнение украинское войско получит 50 ATACMS, то это значительно улучшит ситуацию.

"Вместе с крылатыми ракетами надо комплексно запускать и баллистические. Все зависит от количества ракет, дальности поражения. Какие объекты будут первоочередными для ударов – будет зависеть от замысла ВСУ. Под поражение попадет вероятно вся европейская часть России, но не забываем, что у нее очень сильная ПВО", – подытожил Костенко.

Какие технические моменты влечет за собой передача Tomahawk: детали в видео

Куда должны полететь Tomahawk в первую очередь?

По мнению военного эксперта, летчика-инструктора и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана передача Украине американских ракет Tomahawk на ситуацию на фронте никак не повлияет. По его словам, использовать их на поле боя нецелесообразно.

Он считает, что как только ВСУ их получат, то следует нацелить по объектам нефтегазовой отрасли России, в частности по НПЗ. Он пояснил, что россияне предусмотрели на этой инфраструктуре специальную антидроновую защиту в виде сеток, поэтому бить по ней стоит именно ракетами, чтобы достичь максимального результата.

"Для того, чтобы уничтожить российскую армию, надо уничтожить Россию, а для этого – ее экономику через удары по нефтегазовой сфере. Поэтому даже несколько десятков Tomahawk, если они будут правильно распределены по целям, в перспективе благодаря накопительному эффекту дадут результат, который будет виден и на линии фронта в серьезном ослаблении", – считает Свитан.

Полковник запаса ВСУ прогнозирует, что это может произойти через несколько месяцев после того, как начать бить Tomahawk по НПЗ России. А вот удар по своей экономике россияне, как отметил Свитан, почувствуют уже на следующий день после атаки.

По словам военного эксперта, возможности для запуска этих ракет есть. Он рассказал о пусковых наземных установках Typhon. По его мнению, даже одна батарея таких установок позволила бы в течение одной ночи отстрелять несколько десятков Tomahawk.

Они бы "положили" мгновенно всю нефтегазовую отрасль, объекты которой расположены в европейской части России. Удар по экономике отрезвил бы некоторые горячие головы в Москве, поскольку без экономики они двигаться не смогут. Даже купить у китайцев запчасти для своей техники, "Гераней" не получится. Китай просто так ничего не дает,

– подчеркнул Свитан.

Военный эксперт отметил, что с пусковых установок Typhon можно запускать не только Tomahawk, но и SM-6. Это ракеты ЗРК, имеют дальность поражения более 370 километров. Если бы Украина кроме Tomahawk получила бы еще несколько десятков такого вооружения, тогда, по убеждению Свитана, ВСУ удастся "погасить" большую часть российской авиации, особенно Су-34, из которых россияне сбрасывают КАБы.

О первоочередных целях для Tomahawk в России: смотрите видео

Инструмент принуждения России к прекращению ударов по энергетике Украины

Политолог Олег Саакян оптимистично смотрит на возможность передачи украинской армии ракет Tomahawk. Он отметил, что была проведена немалая работа в направлении этого со стороны украинской стороны. Он озвучил, что Украина приложила усилия для того, чтобы все-таки это американское оружие оказалась на украинской территории именно как инструмент для принуждения России прекратить атаковать энергетическую инфраструктуру.

Саакян отметил, что в России на днях завершился период наполнения газохранилищ, как это происходит и в Украине. Наше государство мало добывает газа, но и Россия в зимний период откачивает газ, которым заранее наполнила хранилища для обеспечения отопительного сезона. Ведь даже их добычи на пике зимы не хватает для покрытия потребностей.

Так же как Россия знает обо всех украинских газохранилищах, так и Украина проинформирована о российских сооружениях, в частности системах газосбережения подземных хранилищ. Если что-то из этого выйдет из строя, целые регионы России могут почувствовать локальный дефицит газа. Стоит принимать во внимание их морозы, когда на улице минус 20 – 40 градусов,

– озвучил Саакян.

По словам политолога, таких уязвимых мест в России много, к которым американские Tomahawk смогут достать. Он прогнозирует, что со стороны страны-агрессора еще будут волны атак по энергетической инфраструктуре Украины для того, чтобы потом Путин вышел к Трампу с инициативой установить "отопительное" перемирие. Сделает это перед тем, как Украина будет иметь больше возможностей паритетно атаковать российские энергообъекты.

"Нас ждет или эскалация взаимных ударов и выход на деэскалацию, или приближение к пику российских ударов ориентировочно в ноябре с инициативой России к Трампу о прекращении огня по энергетически-топливной инфраструктуре, от чего Украине будет сложно отказаться", – спрогнозировал Саакян.

Россия может предложить частичное перемирие: посмотрите видео

Передача Tomahawk Украине: последние заявления сторон