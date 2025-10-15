Тема Tomahawk наразі є однією з найобговорюваніших. Українська сторона докладає чималих зусиль, аби схилити США забезпечити ЗСУ цією зброєю на тлі прагнення Росії влаштувати блекаут українцям. Спеціально для 24 Каналу експерти дали власну оцінку того, як реагує на це Кремль, які технічні питання можуть виникнуть під час передачі цих ракет та які цілі мають стати пріоритетними для них.

У Росії вже друга хвиля паніки через Tomahawk

Політолог Георгій Чижов наголосив на тому, що передача Tomahawk поки що лише в газетних публікаціях, а не в арсеналі ЗСУ. Зараз Трамп, на його думку, спробує максимально вичавити все, що можна з медійних повідомлень. З його слів, саме тому він запросив Зеленського у Вашингтон.

За переконанням Чижова, для президента США ідеальним було б продемонструвати Росії серйозність своїх намірів, але щоб до реального постачання Tomahawk Україні справа не дійшла. Проте політолог висловив думку, що постачати їх все-таки Штатам доведеться, тому що Росія буде впиратися до останнього і на суттєві поступки не піде.

"Тому нас очікує наступний етап – коли постачання почнеться. Там низка технічних складнощів, адже наземні установки для запуску Tomahawk "Грифон" знищені в межах радянсько-американського договору 1988-го року про скорочення ракет середньої дальності. Там поспіхом виготовлено декілька батарей, але їх використовують самі США", – пояснив політолог.

Тобто, ще треба буде розмірковувати над тим, з яких установок ЗСУ запускатимуть ці ракети й скільки їх буде в одному залпі. Адже сила Tomahawk першочергово проявляється тоді, коли їх запускається одразу багато. Чижов роз'яснив, що ці ракети, якщо їх запустити в кількості 1 – 3, можуть бути збиті ППО. А от якщо націлити декілька десятків, як це вже робили американці, тоді вдіяти нічого не вдасться. Декілька якщо росіяни зіб'ють, то решта долетить до цілі.

Питань ще багато, тому росіяни розуміють, що в них є ще, як мінімум, декілька місяців до серйозної атаки Tomahawk. Вони сподіваються за цей час щось вигадати: Віткоффа зачарувати, а за ним й Трампа. Тема довкола Tomahawk ще надовго зберігатиметься,

– прогнозує Чижов.

У росіян зараз скалалася некомфортна ситуація, коли вони починають пояснювати, чому вони напали на Україну. Вони розповідають, що начебто переймалися, що НАТО підійде до кордонів Росії та поставить свої ракети Tomahawk. Це звучало в заявах Кремля у 2021 році. За слів політолога, зараз, коли ця зброя наближається до кордонів, вже в Росії починається друга хвиля паніки.

Він нагадав, що таке нагнітання було ще у 1980-ті роки в Радянському Союзі за часів генсека Андропова. Тоді казали, що американці розміщують в Західній Європі Tomahawk. На той період це, як зазначив Чижов, була найновіша ефективна зброя. З того часу Tomahawk стали трохи іншими, тепер вони точніше долітають до цілі.

"Путіну зараз некомфортно, в його оточенні ймовірно є люди, які кажуть, що як так, чотири роки Росія воює, щоб НАТО не підійшло до російських кордонів і не розмістило Tomahawk, а от вже і Фінляндія зі Швецією увійшли до Альянсу, і Tomahawk можуть опинитися біля Харкова і Сум", – озвучив політолог.

Тому росіянам дуже б не хотілося, щоб ці ракети були поставлені Україні навіть у символічному обсязі. Можливо, на це розраховував Трамп, а в Кремлі сподівалися переконати його від цього відмовитися. Однак, зі слів політолога, переконливих аргументів росіяни не привели. А всі панічні заяви про "ядерку" – не нові, їх вже чули у 2022 році. Тоді вони впливали на ситуацію, але такі погрози не можна використовувати постійно, більше це нікого не лякає.

Куди можуть дістати Tomahawk?

Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко розповів, що ракети Tomahawk можуть летіти на відстань до двох тисяч кілометрів і нести ядерну зброю. Можуть виникнути питання, з чого їх запускати. Основа для цього, зі слів Костенка – кораблі та підводні човни. Він зауважив на тому, що в Україні немає їх.

США виготовили у свій час наземні установки Typhon, але вони у американців в обмеженій кількості. Нардеп пояснив, що Україні можуть передати Tomahawk 1970 – 1980 років. Якщо питання з чого ЗСУ їх запускатимуть буде розв'язане, тоді буде обговорюватися питання стосовно кількості цих ракет, які США могли б передати Україні. Для досягнення ефективності цієї зброї, за переконанням Костенка, українська армія має отримати щонаймене 200 таких ракет.

В зоні їх радіусу дії можуть бути серйозні російські об'єкти, в тому числі ядерні. Тому росіяни так занепокоєна. Це може спричинити й геополітичні наслідки, тому що Росія мала намір щось передавати країнам, які входять в сферу її впливу, зокрема Ірану, Північній Кореї,

– озвучив Костенко.

Як пояснив полковник СБУ, якщо Україна отримає тільки 50 ракет Tomahawk, то допоможе їй в протистоянні з Росією, але ж наша держава має на меті досягти паритету з нею. Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад шість тисяч ракет різного типу.

Тому 50 одиниць – замало, однак Костенко озвучив, що якщо стільки США даватимуть Україні щомісяця, це буде непоганим результатом. А якщо ще й на додаток українське військо отримає 50 ATACMS, то це значно покращить ситуацію.

"Разом з крилатими ракети треба комплексно запускати й балістичні. Все залежить від кількості ракет, дальності ураження. Які об'єкти будуть першочерговими для ударів – буде залежати від задуму ЗСУ. Під ураження потрапить ймовірно вся європейська частина Росії, але не забуваймо, що в неї дуже сильна ППО", – підсумував Костенко.

Куди мають полетіти Tomahawk насамперед?

На думку військового експерта, льотчика-інструктора та полковника ЗСУ в запасі Романа Світана передача Україні американських ракет Tomahawk на ситуацію на фронті ніяк не вплине. З його слів, використовувати їх на полі бою недоцільно.

Він вважає, що як тільки ЗСУ їх отримають, то слід націлити по об'єктах нафтогазової галузі Росії, зокрема по НПЗ. Він пояснив, що росіяни передбачили на цій інфраструктурі спеціальний антидроновий захист у вигляді сіток, тож бити по ній варто саме ракетами, аби досягти максимального результату.

"Для того, щоб знищити російську армію, треба знищити Росію, а для цього – її економіку через удари по нафтогазовій сфері. Тому навіть декілька десятків Tomahawk, якщо вони будуть правильно розподілені стосовно цілей, в перспективі завдяки накопичувальному ефекту дадуть результат, який буде видний і на лінії фронту у серйозному послабленні", – вважає Світан.

Полковник запасу ЗСУ прогнозує, що це може статися через декілька місяців після того, як почати бити Tomahawk по НПЗ Росії. А от удар по своїй економіці росіяни, як зазначив Світан, відчують вже наступного дня після атаки.

Зі слів військового експерта, можливості для запуску цих ракет є. Він розповів про пускові наземні установки Typhon. На його думку, навіть одна батарея таких установок дала б змогу протягом однієї ночі відстріляти декілька десятків Tomahawk.

Вони б "поклали" миттєво всю нафтогазову галузь, об'єкти якої розташовані в європейській частині Росії. Удар по економіці протверезив би деякі гарячі голови у Москві, оскільки без економіки вони рухатися не зможуть. Навіть купити у китайців запчастини для своєї техніки, "Гераней" не вийде. Китай просто так нічого не дає,

– підкреслив Світан.

Військовий експерт зауважив на тому, що з пускових установок Typhon можна запускати не лише Tomahawk, а й SM-6. Це ракети ЗРК, мають дальність ураження понад 370 кілометрів. Якщо б Україна окрім Tomahawk отримала б ще декілька десятків такого озброєння, тоді, за переконанням Світана, ЗСУ вдасться "загасити" більшу частину російської авіації, особливо Су-34, з яких росіяни скидають КАБи.

Інструмент примусу Росії до припинення ударів по енергетиці України

Політолог Олег Саакян оптимістично дивиться на можливість передачі українській армії ракет Tomahawk. Він наголосив на тому, що була проведена чимала робота у напрямку цього з боку української сторони. Він зазначив, що Україна доклала зусилля для того, аби все-таки ця американська зброя опинилася на українській території саме як інструмент для примусу Росії припинити атакувати енергетичну інфраструктуру.

Саакян зауважив, що в Росії днями завершився період наповнення газосховищ, як це відбувається і в Україні. Наша держава мало видобуває газу, але і Росія в зимовий період відкачує газ, яким заздалегідь наповнила сховища для забезпечення опалювального сезону. Адже навіть їх видобутку на піку зими не вистачає для покриття потреб.

Так само як Росія знає про всі українські газосховища, так і Україна поінформована про російські споруди, зокрема системи газозбереження підземних сховищ. Якщо щось з цього вийде з ладу, цілі регіони Росії можуть відчути локальний дефіцит газу. Варто брати до уваги їхні морози, коли надворі мінус 20 – 40 градусів,

– озвучив Саакян.

Зі слів політолога, таких вразливих місць в Росії багато, до яких американські Tomahawk матимуть змогу дістати. Він прогнозує, що з боку країни-агресорки ще будуть хвилі атак по енергетичній інфраструктурі України для того, щоб потім Путін вийшов до Трампа з ініціативою встановити "опалювальне" перемир'я. Зробить це перед тим, як Україна матиме більше можливостей паритетно атакувати російські енергооб’єкти.

"Нас чекає або ескалація взаємних ударів і вихід на деескалацію, або наближення до піку російських ударів орієнтовно в листопаді з ініціативою Росії до Трампа про припинення вогню по енергетично-паливній інфраструктурі, від чого Україні буде складно відмовитись", – спрогнозував Саакян.

