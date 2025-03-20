Не только украинский вопрос: что для Путина самое главное в переговорах с США

В Саудовской Аравии 23 марта состоятся переговоры представителей США и России. Вашингтон стремится как можно скорее прекратить огонь, чего ожидает от Кремля. Однако Владимиру Путину это совершенно неинтересно.

Россия намерена продолжать воевать на фронте и осуществлять обстрелы Украины, что делать в таком объеме, как бы хотела Москва, мешает одна вещь. О ней 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что из-за этого Украина должна иметь качественные гарантии безопасности.

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Что нужно Москве от США

Руководитель Центра отметил, что в переговорах с Соединенными Штатами для Кремля является отмена санкций против России. Этот вопрос для Москвы является критически важным, поэтому она будет на него давить.

Инструмент давления России – "Шахеды", ракеты и продолжение войны. Это не то, чего стремится Трамп. Он сейчас попал в ловушку и имеет вызов – остановить все выстрелы. Однако цена для этого – это именно снятие санкций, – подчеркнул Клочок.

Кремль не будет доволен снятием отдельных санкций (например, с конкретных лиц или юридических компаний). России важно, чтобы она полностью возобновила работу банковской системы, системы финансовых услуг, а также были увеличены поставки нефти.

Обратите внимание! Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф сообщил, что ослабление антироссийских санкций состоится после соглашения о прекращении огня в Украине.

Руководитель Центра добавил, что на фоне такой позиции США Украине важно иметь гарантии безопасности. Основная из них – сильная украинская армия. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Европа должна усилить поддержку нашей страны, собственную оборону. Также Франция рассматривает возможность развертывания войск на основе добровольной коалиции.