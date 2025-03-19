Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, которого цитирует издание Clash Report.

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Когда с России могут снять часть санкций

Уиткофф рассказал, что санкции против России таки ослабят. Однако это произойдет только при условии перемирия в Украине.

Ослабление антироссийских санкций произойдет после соглашения о прекращении огня в Украине,

– отметил Уиткофф.

Заметим, что по мнению спецпосланника Трампа, полное прекращение огня в Украине возможно уже через несколько недель. Кроме того, он убежден, что Путин будет "действовать добросовестно" в вопросе перемирия в Украине.

Также Уиткофф отметил, что Россия остается "критически важной страной" для взаимоотношений с Соединенными Штатами. Он также добавил, что встреча между Путиным и Трампом вполне возможна.