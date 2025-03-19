Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, которые цитирует издание Clash Report.

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Как видит Уиткофф ситуацию с перемирием в Украине

Стив Уиткофф заявил, что он верит, что Путин будет "действовать добросовестно" в вопросе перемирия в Украине. По мнению спецпосланника Трампа, приостановление огня в нашем государстве уже возможно в ближайшее время.

Я думаю, что мы сможем выйти на полное прекращение огня в Украине за пару недель,

– сказал Уиткофф.