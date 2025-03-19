Сообщает 24 Канал со ссылкой на Дональда Трампа в интервью Fox News.

Смотрите также "Россия не готова заканчивать эту войну": главные заявления Зеленского во время онлайн-конференции

Почему Путин не согласился на полноценное перемирие

Журналистка поинтересовалась у Трампа, почему Путин согласился на немедленное прекращение ударов по энергетике и инфраструктуре, но не на полноценное 30-дневное прекращение огня. В ответ на этот вопрос Дональд Трамп дал неоднозначный ответ.

Сейчас там есть много оружия, направленного друг на друга, и прекращение огня, без того, чтобы зайти немного дальше, было бы трудным. Россия имеет преимущество, как вы знаете. Они окружили около 2 500 солдат. Они окружены, и это не очень хорошо. И мы хотим покончить с этим. Послушайте, мы делаем это,

– заявил Трамп.

Он также в очередной раз заявил, что войны в Украине не произошло бы, если бы он был президентом, а также то, что она никогда не должна была начинаться.

Кроме того, Трамп отметил, что если бы США хотели начать третью мировую войну, то американские войска были бы вовлечены в войне в Украине.

По мнению Трампа, у него был "замечательный разговор" с Путиным. Он рассказал, что обсудил с российским лидером не только пути достижения, но и "другие вещи", однако деталей американский лидер не сообщил.