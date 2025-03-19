Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова спецпосланника президента США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, які цитує видання Clash Report.

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Як бачить Віткофф ситуацію з перемир'ям в Україні

Стів Віткофф заявив, що він вірить, що Путін буде "діяти добросовісно" у питанні перемир'я в Україні. На думку спецпосланника Трампа, призупинення вогню в нашій державі вже можливе найближчим часом.

Я думаю, що ми зможемо вийти на повне припинення вогню в Україні за пару тижнів,

– сказав Віткофф.