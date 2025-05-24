Между нами и русскими было достаточное расстояние и нам организовали перевод, – Кислица о Стамбуле
- Украинская делегация на переговорах в Стамбуле общалась с россиянами через переводчика из-за большого расстояния между делегациями.
- Перевод был организован на несколько языков – украинский, русский, турецкий и английский.
Украинская сторона на переговорах в Стамбуле 16 мая общалась с россиянами через переводчика. Однако, наша делегация на самом деле не имела такой стратегии.
Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в эфире телемарафона рассказал, почему делегации общались через переводчика, передает 24 Канал.
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Почему на переговорах в Стамбуле понадобились переводчики
Сергей Кислица рассказал, что турецкая сторона смогла обеспечить правильное размещение делегации и выразил благодарность за это.
Так, этот раз между украинцами и россиянами было достаточное расстояние, если сравнивать с предыдущими переговорами в 2022 году.
Именно по этой причине и понадобились переводчики.
Был организован очень качественный перевод. Был перевод и на украинский язык, и на русский, и на турецкий, и на английский. Мы использовали украинский и английский языки. Россияне, конечно, говорили на русском языке,
– рассказал первый заместитель министра иностранных дел.
Он также отметил, что украинская делегация "была очень интеллигентная, умная, многоязычная".