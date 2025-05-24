Между нами и русскими было достаточное расстояние и нам организовали перевод, – Кислица о Стамбуле

Украинская сторона на переговорах в Стамбуле 16 мая общалась с россиянами через переводчика. Однако, наша делегация на самом деле не имела такой стратегии.

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в эфире телемарафона рассказал, почему делегации общались через переводчика, передает 24 Канал.

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Почему на переговорах в Стамбуле понадобились переводчики

Сергей Кислица рассказал, что турецкая сторона смогла обеспечить правильное размещение делегации и выразил благодарность за это.

Так, этот раз между украинцами и россиянами было достаточное расстояние, если сравнивать с предыдущими переговорами в 2022 году.

Именно по этой причине и понадобились переводчики.

Был организован очень качественный перевод. Был перевод и на украинский язык, и на русский, и на турецкий, и на английский. Мы использовали украинский и английский языки. Россияне, конечно, говорили на русском языке,

– рассказал первый заместитель министра иностранных дел.

Он также отметил, что украинская делегация "была очень интеллигентная, умная, многоязычная".