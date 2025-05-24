Між нами і росіянами була достатня відстань і нам організували переклад, – Кислиця про Стамбул
- Українська делегація на переговорах у Стамбулі спілкувалася з росіянами через перекладача через велику відстань між делегаціями.
- Переклад був організований на кілька мов – українську, російську, турецьку та англійську.
Українська сторона на переговорах у Стамбулі 16 травня спілкувалася із росіянами через перекладача. Однак, наша делегація насправді не мала такої стратегії.
Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця в ефірі телемарафону розповів, чому делегації спілкувалися через перекладача, передає 24 Канал.
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Чому на переговорах у Стамбулі знадобилися перекладачі
Сергій Кислиця розповів, що турецька сторона змогла забезпечити правильне розміщення делегації та висловив вдячність за це.
Так, цього разу між українцями і росіянами була достатня відстань, якщо порівнювати із попередніми переговорами у 2022 році.
Саме з цієї причини й знадобилися перекладачі.
Був організований дуже якісний переклад. Був переклад й українською мовою, і російською, і турецькою, й англійською. Ми використовували українську та англійську мови. Росіяни, звісно, говорили російською мовою,
– розповів перший заступник міністра закордонних справ.
Він також зауважив, що українська делегація "була дуже інтелігентна, розумна, багатомовна".