Ukraїnska latynka: от чего нас отвлекают

Переход украинского языка с кириллицы на латиницу – это такой себе "план наперсточника", разработанный в Кремле и вброшенный в отечественное информационное пространство украинскими негодяями. Далее читайте на украинском языке в кирилличном варианте.

Відкриваю фейсбук, не підозрюючи лихого, аж тут – гульк – суне на мене, без сорома казка, кимось проплачена "реклама" – Ukraїnska latynka!!! (Цур-пек, apage, Satanas, та коли ж ви нарешті повиздихаєте, гебня грьобана!).

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Кому незрозуміло, "від чого це нас відволікають", – комбінація тут проста, як три наперстки, стежмо за руками.

ДАНО:

ім'я Росії, на яку 1721 р. було офіційно перейменовано Московію, - це ЛАТИНСЬКА ВЕРСІЯ подарованого Москві київськими елітами імені "Русь".

ТРЕБА:

довести, що вся київська історія - то спадок Москви, а українців, окремих від оної, ніколи ніяких "нє било, нєт і бить нє может" (див. програмову статтю Путіна за серпень 2021 р.).

ПРОПОНУЄТЬСЯ:

перейменувати Україну на Україну-Русь і перевести на латинку, – бінґо, для Кремля два-в-одному: в такий спосіб дурні х@xли одним махом САМІ дарують Московії ВСЮ свою тисячолітню культуру київського кореня, відступившись від неї як від "нерідної"-"несвоєї" (а я ж вам казав, що то не їхнє, скромно киває здивованому Заходу Путін...), – а самі дурні х@xли в очах цілого світу отримують, латинкою ж таки (sic!), як вишеньку на торті, РОСІЙСЬКЕ ІМ'Я – те саме, що Московія в 1721-му, і на питання про національність будуть надалі зватись UKRAINIAN RUSSO, "украинский русский" (як "французька Гвінея", щоб зрозуміліше було, кому ще не).

Ну, а там уже й до московського війська в обороні святої Софії недалеко – має ж Кремль приглядіти за своїм добром, поки тут по ньому метушаться ці варвари без власної писемности, неспроможні навіть прочитати написи на стінах тих соборів, які (по доброті Леніна, пояснив же Путін) чомусь опинились на їхній території (але Росія це швидко виправить, уже на цілком легітимних підставах!).

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...І так Україна, мов за помахом чарівної палички, – зникає, розчиняється, за якихось 30 – 40 років, мов і не було…

Ось такий "план наперсточника", у межах їхнього дугінського світогляду – стрункий і логічний.

Чим керуються українські покидьки, які цей план тут у нас "імплементують", в принципі мало б розбиратись СБУ. А я можу хіба поскаржитись на рекламу. Взагалі ж, на майбутнє зав'яжім собі вузлик на пам'ять: побачиш "латинника" – бий з носака, не чекаючи арґументів.