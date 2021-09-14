Таку думку озвучив директор Інституту української мови НАН України Павло Гриценко в ефірі одного з українських телеканалів.
Важливо Нам треба позбавитися кирилиці та перейти на латиницю, – Данілов
Нюанси переходу України на латиницю
Гриценко зауважив, що кирилиця активно почала поширюватися на території України ще у Х столітті. За словами директора Інституту української мови НАН, це те, через що утвердилася наша держава.
Всяка паралельність руйнує – руйнувати традицію не можна. Через кириличну книгу київський князь посилав своїх губернаторів (тепер так кажуть, а тоді казали – посадники) у різні міста,
– нагадав Павло Гриценко.
Чи може в Україні існувати 2 формати писемності
Він зауважив, що застосовувати обидва формати писемності, як, наприклад, у Сербії, буде нонсенсом.
У нас є прекрасна традиція кирилична, у нас є створена величезна інформаційна база на кириличній основі. Київ був тому матір'ю містам (князівствам) Руським, що він надсилав туди книги та грамотність. Тепер ми хочемо це все ліквідувати?,
– обурився Гриценко.
Що цьому передувало
Про перехід України на латиницю заговорили після заяви секретаря РНБО Олексія Данілова. Він в інтерв'ю сказав, що є сенс запровадити в Україні писемність латиницею. Таке перетворення він назвав "однією з фундаментальних речей".
"Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей – що нам треба позбутися кирилиці та перейти на латиницю", – переконаний Данілов.
Заяву Данилова прокоментував ексглава СБУ Ігор Смешко. Він зазначив, що секретарю РНБО слід звернути увагу на питання оборони та безпеки країни, а не турбуватися про український алфавіт.
Що варто знати про перехід на латиницю
Джерело: "Бабель"
- Протягом останніх 30 років про перехід на латиницю говорили багато українських діячів. Українські діячі пропонували різні проєкти з переходу на латиницю, проте жоден з них не прижився. У більшості пострадянських країн усе навпаки.
- Насправді щороку з кирилиці на латиницю переходять дедалі більше країн. Переважно мовиться про країни, які раніше використовували латиницю, а потім з різних причин перейшли на кирилицю.
- Після приходу до влади більшовиків в СРСР виникла ідея перевести всі його республіки на "єдиний інтернаціональний алфавіт". Але після приходу до влади Сталіна проєкт закрили, оскільки латинізований алфавіт "не забезпечував умов зближення з культурою великого російського народу".
- Зараз більшість країн колишнього СРСР повернулися до латиниці. У самій же Росії законодавчо закріплено, що всі мови повинні мати алфавіт на основі кирилиці.