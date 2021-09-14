Такое мнение озвучил директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко в эфире одного из украинских телеканалов.
Важно Нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу, – Данилов
Нюансы перехода Украины на латиницу
Гриценко отметил, что кириллица активно начала распространяться на территории Украины еще в Х веке. По словам директора Института украинского языка НАН, это то, через что утвердилось наше государство.
Всякая параллельность разрушает – разрушать традицию нельзя. Через кириллическую книгу киевский князь посылал своих губернаторов (теперь так говорят, а тогда говорили – посадники) в разные города,
– напомнил Павел Гриценко.
Может ли в Украине существовать 2 формата письменности
Он отметил, что применять оба формата письменности, как, например, в Сербии, будет нонсенсом.
У нас есть прекрасная традиция кириллическая, у нас есть созданная огромная информационная база на кириллической основе. Киев был тому матерью городам (княжествам) Русским, что он посылал туда книги и грамотность. Теперь мы хотим это все ликвидировать?
– возмутился Гриценко.
Что этому предшествовало
О переходе Украины на латиницу заговорили после заявления секретаря СНБО Алексея Данилова. Он в интервью сказал, что есть смысл ввести в Украине письменность на латинице. Такое преобразование он назвал "одной из фундаментальных вещей".
"Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей – что нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", – убежден Данилов.
Заявление Данилова прокомментировал экс-глава СБУ Игорь Смешко. Он отметил, что секретарю СНБО следует обратить внимание на вопросы обороны и безопасности страны, а не беспокоиться об украинском алфавите.
Что стоит знать о переходе на латиницу
Источник: "Бабель"
- В течение последних 30 лет о переходе на латиницу говорили много украинских деятелей. Украинские деятели предлагали различные проекты по переходу на латиницу, однако ни один из них не прижился. В большинстве постсоветских стран все наоборот.
- На самом деле каждый год с кириллицы на латиницу переходят все больше стран. Преимущественно говорится о странах, которые ранее использовали латиницу, а потом по разным причинам перешли на кириллицу.
- После прихода к власти большевиков в СССР возникла идея перевести все его республики на "единый интернациональный алфавит". Но после прихода к власти Сталина проект закрыли, поскольку латинизированный алфавит "не обеспечивал условий сближения с культурой великого русского народа".
- Сейчас большинство стран бывшего СССР вернулись к латинице. В самой России законодательно закреплено, что все языки должны иметь алфавит на основе кириллицы.