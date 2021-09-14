Такое мнение озвучил директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко в эфире одного из украинских телеканалов.

Важно Нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу, – Данилов

Нюансы перехода Украины на латиницу

Гриценко отметил, что кириллица активно начала распространяться на территории Украины еще в Х веке. По словам директора Института украинского языка НАН, это то, через что утвердилось наше государство.

Всякая параллельность разрушает – разрушать традицию нельзя. Через кириллическую книгу киевский князь посылал своих губернаторов (теперь так говорят, а тогда говорили – посадники) в разные города,

– напомнил Павел Гриценко.

Может ли в Украине существовать 2 формата письменности

Он отметил, что применять оба формата письменности, как, например, в Сербии, будет нонсенсом.

У нас есть прекрасная традиция кириллическая, у нас есть созданная огромная информационная база на кириллической основе. Киев был тому матерью городам (княжествам) Русским, что он посылал туда книги и грамотность. Теперь мы хотим это все ликвидировать?

– возмутился Гриценко.

Что этому предшествовало

О переходе Украины на латиницу заговорили после заявления секретаря СНБО Алексея Данилова. Он в интервью сказал, что есть смысл ввести в Украине письменность на латинице. Такое преобразование он назвал "одной из фундаментальных вещей".

"Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей – что нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", – убежден Данилов.

Заявление Данилова прокомментировал экс-глава СБУ Игорь Смешко. Он отметил, что секретарю СНБО следует обратить внимание на вопросы обороны и безопасности страны, а не беспокоиться об украинском алфавите.

Что стоит знать о переходе на латиницу

Источник: "Бабель"